Sen Hayatı Ne Kadar Uçta Yaşıyorsun?

Sen hayatı çok uçlarda yaşıyorsun. Her adımın, her hareketin, her seçiminde bir aşırılık var. Ya her şeyin en zirvesindesin ya da en dipte. Belki de hayatın ortasında bir yer yok, her şey hep en yoğun haliyle, en uç noktalarında. Anlam arayışın, duyguların, düşüncelerin hep en keskin biçimde şekilleniyor. Sanki hep bir uçurumun kenarındasın, ya düşeceksin ya da kanat açıp uçacaksın. Her şeyin en yoğun haliyle hissediyorsun: sevdanın en derinini, öfkenin en keskinini, mutluluğun en parlak olanını. Ama belki de hayatın içinde kayboluyoruz, çünkü hep bir uç noktasında olmak, dengeyi bulmak o kadar zor ki. Bir adım attığında her şey değişiyor. Bazen bu uçlarda olmak seni özgürleştiriyor gibi hissediyorsun, ama bazen de seni hapseden bir zincire dönüşüyor. Bu dengenin, bu uçların arasında gidip gelirken, aslında kendini bulmaya çalışıyorsun.