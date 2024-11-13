Sen Hayatı Ne Kadar Uçta Yaşıyorsun?

Sen hayatı çoğu zaman uçlarda yaşıyorsun. Her konuda olmasa da belirli konularda, duygularında ve düşüncelerinde, oldukça uç noktalara kayıyorsun. Belki de bir tür içsel çekişme, bazen bir anlık tutku, bazen de derin bir boşluk, seni bu uçlara doğru sürüklüyor. İnsanlar hayatlarında çoğu zaman dengeyi arar, ama senin için denge nadiren mevcut oluyor. Bazı zamanlarda her şey çok parlak, çok yüksek, çok yoğun; en sevdiğin şeyleri yaparken sanki tüm evren senin etrafında dönüyormuş gibi hissediyorsun. Bir anda ise her şeyin tersine döndüğü anlar geliyor: mutluluğun yerini hüsran alıyor, umut yerini karanlığa bırakıyor. Bu uçlar seni, bazen özgürleştiriyor, bazen de seni bir girdabın içinde hapsedecek kadar güçlü hisler yaratıyor. Belirli konularda, mesela sevgi, tutku ya da hayal kırıklığı gibi duygusal yoğunluklarda, her şey ya tamamen vardır ya da hiç yoktur. Ya sonuna kadar bağlanırsın, ya da tüm duygusal yatırımını bir anda geri çekersin. Hangi tarafı tercih edeceğini de pek kestiremezsin; bir an önce bir uçtan diğerine geçebilirsin, ama bu geçiş bazen seni yorar, bazen de seni daha derinlere çeker.