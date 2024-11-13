Sen Hayatı Ne Kadar Uçta Yaşıyorsun?
Sen Hayatı Ne Kadar Uçta Yaşıyorsun?
Hayatı uçlarda yaşamayı sever misin? Adrenalin dolu maceralara atılmak, risk almayı ve sınırlarını zorlamayı tercih eder misin? Yoksa güvenli, planlı ve kontrol altında bir yaşam tarzını mı seçersin? Kimi insanlar her anı dolu dolu ve heyecanla yaşarken, kimileri ise sakinlik ve istikrarı tercih eder. Hayatını ne kadar uçlarda yaşıyorsun ya da gerçekten uçlarda mı yaşıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni en iyi hangi kelime tanımlar?
4. Tuhaf huyların olduğunu düşünüyor musun?
5. Bunlardan birini yapmak hayallerinde var mı?
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6. Bu ifadelerden hangisi şu ana kadarki hayatını en iyi tanımlıyor?
7. Hafta sonları dışarı çıkıp sosyalleşen bir insan mısın?
8. Daha önce hiç yurt dışına çıktın mı?
9. Komik bir duruma düştün ve etrafındakiler sana gülüyorlar, ne yaparsın?
10. Girişkenliğini puanlaman gerekirse?
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Sen hayatı en uçta yaşıyorsun!
Sen hayatı bazı zamanlarda uçta yaşıyorsun!
Sen hayatı hiç uçta yaşamıyorsun!
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az yiyin de bi Türkçe bilen bir editör tutun. neredeyse her yazınızda yazım hataları var. "Bende kendime gülerim" yanlış. de ayrı yazılır