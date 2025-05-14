Bu Sene Yaz İptal: Erzurum Mayıs'ın Ortasında Beyaza Büründü

Bu sene havalar oldukça dengesiz bildiğiniz üzere. Nisan ayında İstanbul'un pek çok yerinde kar yağmış, hatta okullar tatil edilmişti. Mayıs ayının ortasında gelmemize rağmen henüz havalar yeterince ısınmamışken Erzurum'dan kar haberi geldi.

Zaten soğuğuyla meşhur olan Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından şehir beyaza büründü. Gelen görüntüler kış aylarını aratmadı.