Bu Sene Yaz İptal: Erzurum Mayıs'ın Ortasında Beyaza Büründü
Bu sene havalar oldukça dengesiz bildiğiniz üzere. Nisan ayında İstanbul'un pek çok yerinde kar yağmış, hatta okullar tatil edilmişti. Mayıs ayının ortasında gelmemize rağmen henüz havalar yeterince ısınmamışken Erzurum'dan kar haberi geldi.
Zaten soğuğuyla meşhur olan Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından şehir beyaza büründü. Gelen görüntüler kış aylarını aratmadı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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