Sevgilin Sana Ne Kadar Dürüst?
Sevgilin Sana Ne Kadar Dürüst?
Dürüstlük, bir ilişkide güvenin ve huzurun temelidir. İki taraf da açık ve net olduğunda, sorunlar daha kolay çözülür ve ilişki daha sağlıklı ilerler. Güven eksik olursa, ilişkide anlaşmazlıklar ve huzursuzluk artar. Dürüst bir sevgili, zor konuları bile konuşmaktan kaçınmaz ve güvende hissettirir. Dürüstlüğün olmadığı bir ilişkide ise samimiyet ve mutluluk eksik kalır. Peki sevgilin sana karşı ne kadar dürüst?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır berabersiniz?
4. Sevgilinle geleceği konuşurken en çok neyden bahsediyorsunuz?
5. Büyük bir tartışmada ne yaparsınız?
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6. İlk olarak, sevgilinin telefonunu gizlice karıştırdığın oldu mu?
7. İlişkilerinde yaşadığın en büyük problem ne?
8. Onun hayatına dair ne kadar şey biliyorsun?
9. Peki bazen çok yakın davranırken bazen de çok uzaklaştığı oluyor mu?
10. Son olarak ilişkiniz için bir renk seçer misin?
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Sevgilin sana %100 dürüst!
Sevgilin sana %50 dürüst!
Sevgilin sana %20 dürüst!
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