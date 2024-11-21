Kişilik Testi: Ne Kadar Unutkansın?
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Kişilik Testi: Ne Kadar Unutkansın?
Unutkanlık, birçok insanın zaman zaman yaşadığı bir durumdur. Günlük hayatın yoğun temposu, stres, yorgunluk ve bilgi yüklemesi, kişinin hafızasında geçici boşluklara neden olabilir. Hafızanın bazı anlarda kaybolduğunu hissetmek, özellikle dikkat dağınıklığı yaşandığında ya da zihnin farklı birçok işle meşgul olduğu anlarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Unutkanlık, basit şeyleri hatırlamamak gibi küçük anlık unutkanlıklardan, daha önemli bilgileri akılda tutamama gibi sorunlara kadar değişiklik gösterebilir. Peki sen unutkan mısın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Özel günleri hatırlama konusunda nasılsın?
4. Sürekli bir şeylerini unutuyor musun?
5. Sana verilen sorumlulukları, zamanında yerine getirebiliyor musun?
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6. Odaklanma süren tahmini ne kadardır?
7. Haftanı önceden planlar mısın?
8. Geçmişi çok fazla düşünür müsün?
9. İsim hafızan nasıldır?
10. Buluşmalara geç kalır mısın?
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Sen aşırı unutkansın!
Sen bazı zamanlarda unutkansın!
Sen hiç unutkan değilsin!
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