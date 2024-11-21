Kişilik Testi: Ne Kadar Unutkansın?

Sen hiç unutkan değilsin. Her şeyi aklında tutabiliyorsun. Ufak, önemsiz gibi görünen detaylar bile zihninde kolayca yer buluyor. Günler, haftalar, hatta aylar önce duyduğun bir şeyi, bir konuşmayı ya da bir detayı sanki daha dün yaşanmış gibi hatırlayabiliyorsun. Birinin söylediği bir cümleyi, bir tarihte olan bir olayı ya da bir yerde gördüğün bir detayı hiçbir çaba harcamadan hafızanda tutuyorsun. Senin hafızan o kadar güçlü ki, insanlar bazen bu özelliğine şaşırıyor. 'Nasıl her şeyi hatırlıyorsun?' diye soruyorlar. Çünkü başkalarının unuttuğu, aklından çıkardığı şeyleri sen kolayca hatırlıyorsun. Bir arkadaşının sevdiği bir çiçek, bir doğum günü, yıllar önce bir sohbette geçen bir anekdot… Hepsi zihninde yerini koruyor. Bu özellik seni hem dikkatli biri yapıyor hem de çevrendekiler için güvenilir biri haline getiriyor. Çünkü senin bir şeyi unutmaman, başkaları için de işleri kolaylaştırıyor. Sen sadece önemli şeyleri değil, önemsiz gibi görünen detayları da hatırlıyorsun. Belki bir randevuda oturduğun yerin tam olarak neresi olduğunu, belki bir kitabın sayfasındaki bir cümlenin yerini, belki de bir şarkının sözlerindeki küçük bir ayrıntıyı. Hafızan o kadar güçlü ki, bazen farkında bile olmadan çok eski bilgileri aklında tutmuş olduğunu fark ediyorsun.