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Kişilik Testi: Ne Kadar Unutkansın?

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Kişilik Testi: Ne Kadar Unutkansın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 11:01

Unutkanlık, birçok insanın zaman zaman yaşadığı bir durumdur. Günlük hayatın yoğun temposu, stres, yorgunluk ve bilgi yüklemesi, kişinin hafızasında geçici boşluklara neden olabilir. Hafızanın bazı anlarda kaybolduğunu hissetmek, özellikle dikkat dağınıklığı yaşandığında ya da zihnin farklı birçok işle meşgul olduğu anlarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Unutkanlık, basit şeyleri hatırlamamak gibi küçük anlık unutkanlıklardan, daha önemli bilgileri akılda tutamama gibi sorunlara kadar değişiklik gösterebilir. Peki sen unutkan mısın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Özel günleri hatırlama konusunda nasılsın?

4. Sürekli bir şeylerini unutuyor musun?

5. Sana verilen sorumlulukları, zamanında yerine getirebiliyor musun?

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6. Odaklanma süren tahmini ne kadardır?

7. Haftanı önceden planlar mısın?

8. Geçmişi çok fazla düşünür müsün?

9. İsim hafızan nasıldır?

10. Buluşmalara geç kalır mısın?

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Sen aşırı unutkansın!

Sen aşırı unutkansın!

Sen unutkansın. Ufak detayları aklında tutmakta zorlanıyorsun, önemli ya da önemsiz fark etmez, hatırlaman gereken şeyler bir anda zihninden uçup gidiyor. Bir şeyi unutmamak için çabalıyorsun belki ama yine de bir şekilde unutuyorsun. Bazen anahtarlarını nereye koyduğunu hatırlayamıyorsun, bazen de günlerdir planladığın bir şeyi tam gerçekleştirme anında aklından çıkarıyorsun. Bu durum seni rahatsız ediyor, çünkü sürekli bir şeyleri unuttuğunu fark ettikçe daha da huzursuz oluyorsun. Kendine kızıyorsun, 'Nasıl unuttum?' diyorsun ama yine de aynı döngü devam ediyor. Sen bu unutkanlıkla baş etmek için yöntemler bulmaya çalışıyorsun. Belki telefonunda hatırlatıcılar kuruyorsun, belki notlar alıyorsun, belki de sürekli kendine 'Bunu unutmamalıyım!' diyorsun. Ama bazen bunlar bile yeterli olmuyor. Unutkanlık seni daha dikkatli olmaya zorluyor, fakat bu çaba bile seni yorgun hissettiriyor. Kendini sürekli bu döngü içinde buluyorsun: Unutmak, hatırlamak için çabalamak, yine unutmak… Senin bu unutkanlık halin sadece basit bir dalgınlık mı, yoksa zihninin yorulduğuna mı işaret ediyor, bunu belki sen bile tam olarak çözemiyorsun. Belki fazla stres yapıyorsun, belki uykunu alamıyorsun ya da zihnini yeterince dinlendiremiyorsun. Ama her ne olursa olsun, sen bununla başa çıkmaya çalışıyorsun. Belki daha fazla plan yaparak, belki kendine daha fazla özen göstererek bu unutkanlık döngüsünden çıkmak istiyorsun.

Sen bazı zamanlarda unutkansın!

Sen çoğu zaman unutkansın. Küçük detaylar bazen aklında kalıyor, ama asıl önemli, büyük bilgiler bir anda zihninden kaybolup gidiyor. Hatırlaman gereken şeyleri not almadıysan ya da bir yere yazmadıysan, kısa bir süre sonra hepsini unutmuş oluyorsun. Günlük hayatta sık sık bu unutkanlıkla baş başa kalıyorsun. Bir adresi, bir telefon numarasını ya da yapacağın bir işi tam zamanında hatırlaman gerekirken, aklında koca bir boşluk buluyorsun. Sen bu durumu fark ettiğinde kendine kızıyorsun. “Neden bu kadar unutkanım? Neden aklımda tutamıyorum?” diye düşünüyorsun. Ama unutkanlık her seferinde seni hazırlıksız yakalıyor. Bir yandan kendini buna alıştırmaya çalışıyorsun, diğer yandan da çözüm yolları arıyorsun. Hatırlatıcılar kullanıyorsun, telefonuna alarmlar kuruyorsun ya da önemli şeyleri bir yere yazıyorsun. Ancak bazen ne yaparsan yap, yine de bir şeyler zihninden kayıp gidiyor. Sen bu unutkanlıkla mücadele ederken kendine yüklenmekten de kaçınamıyorsun. Çünkü önemli bir randevuyu, bir toplantıyı ya da bir arkadaşının doğum gününü unuttuğunda, bu sadece senin için değil, başkaları için de sorun yaratabiliyor. Bu seni daha da rahatsız ediyor ve unutkanlık hissini bir yük haline getiriyor.

Sen hiç unutkan değilsin!

Sen hiç unutkan değilsin. Her şeyi aklında tutabiliyorsun. Ufak, önemsiz gibi görünen detaylar bile zihninde kolayca yer buluyor. Günler, haftalar, hatta aylar önce duyduğun bir şeyi, bir konuşmayı ya da bir detayı sanki daha dün yaşanmış gibi hatırlayabiliyorsun. Birinin söylediği bir cümleyi, bir tarihte olan bir olayı ya da bir yerde gördüğün bir detayı hiçbir çaba harcamadan hafızanda tutuyorsun. Senin hafızan o kadar güçlü ki, insanlar bazen bu özelliğine şaşırıyor. 'Nasıl her şeyi hatırlıyorsun?' diye soruyorlar. Çünkü başkalarının unuttuğu, aklından çıkardığı şeyleri sen kolayca hatırlıyorsun. Bir arkadaşının sevdiği bir çiçek, bir doğum günü, yıllar önce bir sohbette geçen bir anekdot… Hepsi zihninde yerini koruyor. Bu özellik seni hem dikkatli biri yapıyor hem de çevrendekiler için güvenilir biri haline getiriyor. Çünkü senin bir şeyi unutmaman, başkaları için de işleri kolaylaştırıyor. Sen sadece önemli şeyleri değil, önemsiz gibi görünen detayları da hatırlıyorsun. Belki bir randevuda oturduğun yerin tam olarak neresi olduğunu, belki bir kitabın sayfasındaki bir cümlenin yerini, belki de bir şarkının sözlerindeki küçük bir ayrıntıyı. Hafızan o kadar güçlü ki, bazen farkında bile olmadan çok eski bilgileri aklında tutmuş olduğunu fark ediyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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