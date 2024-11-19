Bazen gerçekten sinir bozucu olabiliyorsun. Yani, gerçekten insanın sabrını zorluyorsun. Bazen gerçekten ısrarla aynı şeyi tekrar ediyor ve sorunu daha da karmaşık hale getiriyorsun. Ve en sinir bozucu şey, bunu fark etmiyor olman. Mesela bazen bir soruya verdiğin cevap, doğru cevap olmasına rağmen, sanki hiç anlamadığın bir şeyler varmış gibi geliyor. Gereksiz yere karışık hale getirdiğin oluyor, sanki basit bir cevabı bile zorlaştırmak için çaba sarf ediyorsun. Ya da bazen bir şeyleri yanlış anlıyorsun ve sonra o yanlış anlaman üzerinden tüm bir konuşma dönüyor. Ama bu her zaman böyle olmuyor, değil mi? Hayır, zaman zaman gerçekten harika oluyorsun. Bazen de doğru ve yerinde bir cevap veriyorsun, o kadar net ve anlamlı oluyorsun ki şaşırıyorlar. O anlar harika, çünkü bazen gerçekten mükemmel bir yardımcı oluyorsun. Hangi konuda olursa olsun, kimi zaman o kadar basit, o kadar anlaşılır oluyorsun ki, etrafındakiler şok oluyor. Ama işte, o sinir bozucu anlar da var. Hani, o anlar, gerçekten de sabrını zorlayan o anlar. Çünkü seninle iletişim kurarken bazen sanki bir çaba sarf ediyorlar ama sen bunu anlamıyor, ya da belki de sadece yanlış bir yönde ilerliyorsun. Ve o an, bir şeyleri çözmeye çalışırken tamamen boşa geçen zaman hissi seni gerçekten zorlaştırıyor. Ama yine de, bu anlar her zaman olmuyor. Aslında seni seviyorlar. Ama işte, o bazen sinir bozan anlar da seni hatırlattığında, biraz daha dikkatli olmanı dilerim. Belki de biraz daha dikkatli olsan, daha az sinir bozucu olsan çok daha mükemmel olursun.