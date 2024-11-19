Ne Kadar Sinir Bozucusun?
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Ne Kadar Sinir Bozucusun?
Bazen farkında olmadan çevrelerindeki kişiler için sinir bozucu olabilirsin. Sinir bozucu olmak, insanın iletişim tarzı, tutumları veya davranışlarına bağlı olarak zaman zaman değişiklik gösterebilir. Önemli olan, bu durumu fark etmek ve daha olumlu bir etkileşim sağlamak için çaba göstermektir. Sen ne kadar sinir bozucu olduğunu merak ediyor musun? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Genelde nasıl bir insansın?
4. Buluşmalara geç kalır mısın?
5. Kontrolcü biri misin?
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6. Arkadaşın seninle ilgili bir pot kırdı. Ne yaparsın?
7. Peki senin pot kırdığın zamanlar oluyor mu?
8. Çok konuştuğun için tepki aldığın oldu mu?
9. İnsanları bozmak gibi huyların var mı?
10. Son olarak tahammül seviyen ne durumda?
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Sen çok sinir bozucusun!
Sen bazen sinir bozucusun!
Sen hiç sinir bozucu değilsin!
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