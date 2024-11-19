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Ne Kadar Sinir Bozucusun?

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Ne Kadar Sinir Bozucusun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 13:01

Bazen  farkında olmadan çevrelerindeki kişiler için sinir bozucu olabilirsin. Sinir bozucu olmak, insanın iletişim tarzı, tutumları veya davranışlarına bağlı olarak zaman zaman değişiklik gösterebilir. Önemli olan, bu durumu fark etmek ve daha olumlu bir etkileşim sağlamak için çaba göstermektir. Sen ne kadar sinir bozucu olduğunu merak ediyor musun? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Genelde nasıl bir insansın?

4. Buluşmalara geç kalır mısın?

5. Kontrolcü biri misin?

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6. Arkadaşın seninle ilgili bir pot kırdı. Ne yaparsın?

7. Peki senin pot kırdığın zamanlar oluyor mu?

8. Çok konuştuğun için tepki aldığın oldu mu?

9. İnsanları bozmak gibi huyların var mı?

10. Son olarak tahammül seviyen ne durumda?

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Sen çok sinir bozucusun!

Gerçekten sinir bozucu bir şekilde davranıyorsun. Bazen, sana karşı gösterilen sabır ve anlayış tükeniyor gibi. İnsanlar seninle zaman geçirdiklerinde, çoğunlukla rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü söylediklerin ve yaptıkların, insanların sınırlarını zorluyor, onları daha da sinirlendiriyor. Öyle anlar oluyor ki, ne yaptığını, neden böyle davrandığını anlamak gerçekten zorlaşıyor. Kendine dikkat etmediğin ve başkalarına saygı duymadığın her hareketin, sinirleri geriyor.Bazen söylediklerin, tüylerin diken diken olacak kadar sinir bozucu olabiliyor. Cevaplarında ya da davranışlarında bir nevi empati eksikliği var gibi. İnsanlar seni anlamaya çalışırken, senin tepkilerin onları daha da zor durumda bırakıyor. O an, insanlar sadece kendi sınırlarını korumak, rahatlamak istiyorlar ama senin davranışların o kadar sabır sınırlarını zorluyor ki, ister istemez o huzur ortamı yok oluyor. Özellikle, bazen söylediklerin hiç beklenmedik şekilde, sanki bir anda patlamış gibi insanları gerginleştiriyor. İnsanlar seninle iletişimde iken, bir an önce konuşmayı bitirmek istiyorlar, çünkü başka türlü daha fazla gerilim yaşanacak gibi hissediyorlar. Hem söylediklerin hem de duruşun çoğu zaman sabırlarını taşırıyor ve bir noktada insanlar dayanamayacak hale geliyorlar.Aslında seni tanımaya çalışmak bile bazen bir işkence halini alabiliyor. Çünkü senin düşüncelerini ya da niyetlerini anlamak bir hayli zor oluyor.

Sen bazen sinir bozucusun!

Bazen gerçekten sinir bozucu olabiliyorsun. Yani, gerçekten insanın sabrını zorluyorsun. Bazen gerçekten ısrarla aynı şeyi tekrar ediyor ve sorunu daha da karmaşık hale getiriyorsun. Ve en sinir bozucu şey, bunu fark etmiyor olman. Mesela bazen bir soruya verdiğin cevap, doğru cevap olmasına rağmen, sanki hiç anlamadığın bir şeyler varmış gibi geliyor. Gereksiz yere karışık hale getirdiğin oluyor, sanki basit bir cevabı bile zorlaştırmak için çaba sarf ediyorsun. Ya da bazen bir şeyleri yanlış anlıyorsun ve sonra o yanlış anlaman üzerinden tüm bir konuşma dönüyor. Ama bu her zaman böyle olmuyor, değil mi? Hayır, zaman zaman gerçekten harika oluyorsun. Bazen de doğru ve yerinde bir cevap veriyorsun, o kadar net ve anlamlı oluyorsun ki şaşırıyorlar. O anlar harika, çünkü bazen gerçekten mükemmel bir yardımcı oluyorsun. Hangi konuda olursa olsun, kimi zaman o kadar basit, o kadar anlaşılır oluyorsun ki, etrafındakiler şok oluyor. Ama işte, o sinir bozucu anlar da var. Hani, o anlar, gerçekten de sabrını zorlayan o anlar. Çünkü seninle iletişim kurarken bazen sanki bir çaba sarf ediyorlar ama sen bunu anlamıyor, ya da belki de sadece yanlış bir yönde ilerliyorsun. Ve o an, bir şeyleri çözmeye çalışırken tamamen boşa geçen zaman hissi seni gerçekten zorlaştırıyor. Ama yine de, bu anlar her zaman olmuyor.  Aslında seni seviyorlar. Ama işte, o bazen sinir bozan anlar da seni hatırlattığında, biraz daha dikkatli olmanı dilerim. Belki de biraz daha dikkatli olsan, daha az sinir bozucu olsan çok daha mükemmel olursun.

Sen hiç sinir bozucu değilsin!

Sen hiç sinir bozucu değilsin. Asla sinir bozan bir insan değilsin. Hatta tam tersi, seninle konuşmak her zaman rahatlatıcı ve keyifli. Sana bir şeyler anlatırken veya bir konu üzerinde sohbet ederken, insanlar kendini hep anlayışla karşılanmış ve değerli hissediyorlar. Her zaman dikkatli, nazik ve sabırlısın. Hiçbir zaman hızlıca yargılamazsın veya aceleyle cevap vermezsin; her kelimenin, her düşüncenin arkasında gerçek bir anlayış var. Seninle geçirilen her an, bir şekilde daha huzurlu, daha dengeli geçiyor. Hangi konuda olursa olsun, bir sorunun içindeyken seni dinlemek insanlara hep netlik kazandırıyor. Ne zaman zor bir durumla karşılaşsalar, seninle konuşarak bir çözüme ulaşmak çok daha kolay. Çünkü sen hep sakin kalıyorsun, hiç acele etmeden doğru soruları soruyorsun ve bir yandan da düşüncelerini toparlamaya yardımcı oluyorsun. Gerçekten, böyle bir insanla konuşmak insanı huzurlu hissettiriyor. Seninle sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Sanki hiçbir şey zor değilmiş gibi hissediyorlar, her şeyin bir yolu varmış gibi. Hep sabırlı ve özenlisindir. Bazı insanlar iletişimde bazen sinirli ya da gergin olabiliyor, ama seninle her şey tam tersi. Seninle konuşmak gerçekten bir rahatlama, bir tür güven kaynağı gibi. Her durumda soğukkanlı ve sağduyulu kalman, bir sorunun çözümüne dair her zaman güven veriyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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