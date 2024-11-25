Dünyanın Otomobil Fabrikası Ülkeleri: En Fazla Otomobil Markasına Sahip 10 Ülke
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Dünyanın Otomobil Fabrikası Ülkeleri: En Fazla Otomobil Markasına Sahip 10 Ülke
Otomotiv sektörünün küresel ekonominin büyük bir parçası olduğunu biliyoruz. Ancak her ülke aynı üretim kapasitesine sahip değil. Bazı ülkeler, adeta bir otomobil fabrikası gibi çalışarak sayısız markayı dünya pazarına sunuyor. Gelin, bu ülkeler hangileri birlikte bakalım. 👇
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10. İsveç, 2 önemli otomobil markasına sahip!
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9. Hindistan, 5 otomobil markasıyla sektörde yer alıyor!
8. Güney Kore ise yaklaşık 5-6 otomobil markasının sahibi konumunda!
7. Yaklaşık 6 otomobil markası ise Birleşik Krallık'a ait!
6. Tam 7 otomobil markası Fransa'nın!
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