Dünyanın Otomobil Fabrikası Ülkeleri: En Fazla Otomobil Markasına Sahip 10 Ülke

İtalya deyince aklımıza gelen ilk üç kelime; hız, tasarım ve lüks... İtalyan otomobilleri bu üç kelimeyle özetlenebilir. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo ve Fiat gibi markalar adeta İtalya'nın gururu niteliğinde! İtalyan arabaları genellikle spor ve lüks segmentte öne çıkarken, Fiat gibi markalar günlük kullanım için uygun ve aynı zamanda ekonomik modeller de sunuyor. İtalyanların otomobile duyduğu tutku, araçlarının her detayına yansıyor.