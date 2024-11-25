İstanbul Metrosunun 25 Kasım Yürüyüşü Nedeniyle Kapatılmasına Kadınların İki Çift Lafı Var
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İstanbul Metrosunun 25 Kasım Yürüyüşü Nedeniyle Kapatılmasına Kadınların İki Çift Lafı Var
İstanbul Valiliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Beyoğlu’ndaki etkinlikleri yasaklamıştı. Bu yasaklara bir de metroların kapatılması eklendi.
Metro İstanbul, X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır.”
Şiddete ve yok sayılmaya karşı bir araya gelip sesini yükseltecek kadınların elbetteki bu paylaşıma söyleyeceği iki çift laf vardı!
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Aynı gökyüzüne baktığımız aynı yolda yürüdüğümüz hatta belki bir kafede yan yana oturduğumuz bir kız kardeşimiz her gün erkekler tarafından katlediliyor. Cezasızlık politikaları, şiddeti meşrulaştıran söylemler failleri güçlendiriyor.
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Yargı öldürülen, şiddet gören kadınların yanında değil; kravat takıp mahkemeye gelen erkeklerin yanında 'iyi hallerle' yer alıyor. Ölen kadınların adalet mücadelesini yine kadınlar sürdürüyor.
Kadınların şiddete karşı yürüyüşleri İstanbul Valiliği tarafından her sene olduğu gibi bu sene de yasaklandı. Bu yasak tabii ki bizleri şaşırtmadı. Yine her sene olduğu gibi bu sene de metrolar bazı duraklarda durmayacak.
Metro İstanbul tarafından yapılan bu paylaşıma kullanıcılar tepki yağdırdı.
Yasağa gelen tepkilere bakalım👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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