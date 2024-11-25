İstanbul Metrosunun 25 Kasım Yürüyüşü Nedeniyle Kapatılmasına Kadınların İki Çift Lafı Var

'Mantık çerçevesinde anlayamayacağınız şu durum zincirleme saçmalıklara neden oluyor. İlk olarak işine gücüne, evine, hastaneye gidecek insanlar yollarda bırakılıyor. Sonra kadınlar ve polis arasında 19:00 gibi başlayacak köşe kapmaca 3-4 saat sürecek. Ha müdahale olmasa 1-2 saatte dağılır kitle. Önemsiz gördüğümden değil ama iki slogan iki alkış, tamam. E eylem dediğin böyle bir şey.

Tek başına hükümet kadınlardan korkuyor diye açıklanamaz bu süper akıl dışı durum. Şu 'tedbirli' yöntemin içinde hükümetin yurttaşına karşı duyduğu husumet, inat, rest çekme gibi duygular da var. Evet, devletin ete kemiğe büründüğü, kişiye dönüştüğü oldukça özgün bir durum.'