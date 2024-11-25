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İstanbul Metrosunun 25 Kasım Yürüyüşü Nedeniyle Kapatılmasına Kadınların İki Çift Lafı Var

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İstanbul Metrosunun 25 Kasım Yürüyüşü Nedeniyle Kapatılmasına Kadınların İki Çift Lafı Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 14:05

İstanbul Valiliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Beyoğlu’ndaki etkinlikleri yasaklamıştı. Bu yasaklara bir de metroların kapatılması eklendi.

Metro İstanbul, X hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır.”

Şiddete ve yok sayılmaya karşı bir araya gelip sesini yükseltecek kadınların elbetteki bu paylaşıma söyleyeceği iki çift laf vardı!

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Aynı gökyüzüne baktığımız aynı yolda yürüdüğümüz hatta belki bir kafede yan yana oturduğumuz bir kız kardeşimiz her gün erkekler tarafından katlediliyor. Cezasızlık politikaları, şiddeti meşrulaştıran söylemler failleri güçlendiriyor.

Aynı gökyüzüne baktığımız aynı yolda yürüdüğümüz hatta belki bir kafede yan yana oturduğumuz bir kız kardeşimiz her gün erkekler tarafından katlediliyor. Cezasızlık politikaları, şiddeti meşrulaştıran söylemler failleri güçlendiriyor.

Yargı öldürülen, şiddet gören kadınların yanında değil; kravat takıp mahkemeye gelen erkeklerin yanında 'iyi hallerle' yer alıyor. Ölen kadınların adalet mücadelesini yine kadınlar sürdürüyor.

Yargı öldürülen, şiddet gören kadınların yanında değil; kravat takıp mahkemeye gelen erkeklerin yanında 'iyi hallerle' yer alıyor. Ölen kadınların adalet mücadelesini yine kadınlar sürdürüyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle bugün kadınlar İstanbul Taksim'de bir araya gelecek; şiddete karşı sesini yükseltecek.

Kadınların şiddete karşı yürüyüşleri İstanbul Valiliği tarafından her sene olduğu gibi bu sene de yasaklandı. Bu yasak tabii ki bizleri şaşırtmadı. Yine her sene olduğu gibi bu sene de metrolar bazı duraklarda durmayacak.

Kadınların şiddete karşı yürüyüşleri İstanbul Valiliği tarafından her sene olduğu gibi bu sene de yasaklandı. Bu yasak tabii ki bizleri şaşırtmadı. Yine her sene olduğu gibi bu sene de metrolar bazı duraklarda durmayacak.

Metro İstanbul tarafından yapılan bu paylaşıma kullanıcılar tepki yağdırdı.

Metro İstanbul tarafından yapılan bu paylaşıma kullanıcılar tepki yağdırdı.
twitter.com

'İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak,

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır.'

Yasağa gelen tepkilere bakalım👇🏻

Yasağa gelen tepkilere bakalım👇🏻
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'Mantık çerçevesinde anlayamayacağınız şu durum zincirleme saçmalıklara neden oluyor. İlk olarak işine gücüne, evine, hastaneye gidecek insanlar yollarda bırakılıyor. Sonra kadınlar ve polis arasında 19:00 gibi başlayacak köşe kapmaca 3-4 saat sürecek. Ha müdahale olmasa 1-2 saatte dağılır kitle. Önemsiz gördüğümden değil ama iki slogan iki alkış, tamam. E eylem dediğin böyle bir şey. 

Tek başına hükümet kadınlardan korkuyor diye açıklanamaz bu süper akıl dışı durum. Şu 'tedbirli' yöntemin içinde hükümetin yurttaşına karşı duyduğu husumet, inat, rest çekme gibi duygular da var. Evet, devletin ete kemiğe büründüğü, kişiye dönüştüğü oldukça özgün bir durum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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