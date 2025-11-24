onedio
25 Kasım Ne Günü, Ne Oldu? 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Tarihi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 00:47

25 Kasım, özellikle kadınlar için son derece büyük bir öneme sahip. Bunun nedeni ise 25 Kasım'ın 1999 yılından beri 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak anılması. Birleşmiş Milletler’in ilanıyla 1999 yılından beri, bu özel gün kadınların mücadelesini hatırlatmak ve dikkat çekmek için anılıyor. 

Peki, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

25 Kasım Ne Günü, Bugün Ne Oldu?

25 Kasım, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'dür.

Birleşmiş Milletler 1999 yılında 25 Kasım'ı 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak ilan etti. Bu önemli günün tarihçesi ise Dominik'te yaşanan bir olaya dayanıyor. 

1960 yılında Dominik'te diktatörlüğe karşı mücadele veren üç kız kardeş vardı: Mirabel kardeşler. Mirabel kardeşler diktatörlük karşıtı mücadelelerde sembol haline gelmişlerdi. Bu zorlu mücadelede zaman zaman ağır baskılara boyun eğmek zorunda kaldılar. Hapis cezasına çarptırıldılar. Ancak ülkede adlarından söz ettirmeyi de başardılar.

25 Kasım 1960'da bir uçurumun kenarında üç kız kardeşin cansız bedenleri bulundu. Kız kardeşler cinsel saldırıya maruz kalmışlardı. Mirabel kardeşler için 'araba kazasında öldüler' denildi.

25 Kasım Ne Zaman İlan Edildi?

1981 yılında Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' olarak ilan edildi. 

1999 yılına gelindiğinde ise Birleşmiş Milletler 25 Kasım'ı 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü' olarak ilan etti. 

25 Kasım, toplumlarda kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla son derece önemli. Dünyanın tüm ülkelerinden kadınlar aynı günde yaşadıkları ayrımcılığa bir 'DUR' demek için harekete geçiyorlar. Yaşamın tüm alanlarında yaşadıkları sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, psikolojik, fiziksel ve toplumsal şiddete dikkat çekiyorlar.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun yayınladığı verilere göre 2010-2019 yılları arasında 2996 kadın öldürüldü.

Sadece 2022 yılında ise 327 kadın cinayeti işlendi. Bu cinayetlerin çoğu kadınların eşleri tarafından işlendi. 

Kadın cinayetlerinin bu denli yüksek olduğu bir ülkede, 25 Kasım farkındalık günü oldukça önem arz ediyor. Bu özel gün, ülkemizde de ilgili kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından anılıyor. Duyarlı vatandaşlar farkındalık için harekete geçiyorlar.

