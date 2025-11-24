25 Kasım Ne Günü, Ne Oldu? 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Tarihi!

1981 yılında Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı'nda 25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' olarak ilan edildi.

1999 yılına gelindiğinde ise Birleşmiş Milletler 25 Kasım'ı 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü' olarak ilan etti.

25 Kasım, toplumlarda kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla son derece önemli. Dünyanın tüm ülkelerinden kadınlar aynı günde yaşadıkları ayrımcılığa bir 'DUR' demek için harekete geçiyorlar. Yaşamın tüm alanlarında yaşadıkları sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, psikolojik, fiziksel ve toplumsal şiddete dikkat çekiyorlar.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun yayınladığı verilere göre 2010-2019 yılları arasında 2996 kadın öldürüldü.

Sadece 2022 yılında ise 327 kadın cinayeti işlendi. Bu cinayetlerin çoğu kadınların eşleri tarafından işlendi.

Kadın cinayetlerinin bu denli yüksek olduğu bir ülkede, 25 Kasım farkındalık günü oldukça önem arz ediyor. Bu özel gün, ülkemizde de ilgili kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından anılıyor. Duyarlı vatandaşlar farkındalık için harekete geçiyorlar.