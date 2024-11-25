İstanbullular Dikkat! Bazı Metro ve Tramvay İstasyonları Bugün Kapatılıyor!
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İstanbullular Dikkat! Bazı Metro ve Tramvay İstasyonları Bugün Kapatılıyor!
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Saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklama 👇🏻
İstanbul Valiliği, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele’ günü nedeniyle Beyoğlu’ndaki etkinlikleri yasaklamıştı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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