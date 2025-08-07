Ne Bayrak Ne Teşekkür: Justin Timberlake Türkiye Dahil 4 Ülkeyi Yok Saydı!

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; ancak bu listede ne Türkiye vardı, ne de Azerbaycan, Hollanda ve Norveç. Timberlake’in dört ülkeyi birden görmezden gelmesi, özellikle Türkiye konserinde yaşananlardan sonra dikkatlerden kaçmadı.

Amerika, Almanya, Fransa, Brezilya, Kanada, İngiltere, Kolombiya, Arjantin, İspanya, İtalya, Polonya, Litvanya, Gürcistan, Estonya, Romanya gibi toplamda 23 ülke bayrağıyla paylaşımlarda yer aldı. Ama Türkiye yoktu. Aralarında ülkemizin de bulunduğu toplam 4 ülkenin yok sayıldığı bu teşekkür turu, “Justin bizden memnun kalmadı mı?” sorularını da beraberinde getirdi haliyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...