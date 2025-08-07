onedio
Ne Bayrak Ne Teşekkür: Justin Timberlake Türkiye Dahil 4 Ülkeyi Yok Saydı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.08.2025 - 11:05

Justin Timberlake’in İstanbul konseri, 11 yıllık hasretin ardından büyük beklentilerle geldi ama organizasyon fiyaskosuyla hayal kırıklığına dönüştü. Sahne performansıyla göz kamaştıran ünlü yıldız, gecikmeden izdihama kadar birçok skandalla boğuştu. Tüm bu kaosun ardından Timberlake, dünya turnesinde sahne aldığı ülkeleri sosyal medyada tek tek bayraklarla andı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülke ise o paylaşımlarda yoktu.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.haberturk.com/justin-timb...
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, hem dansları hem de vokal performansıyla yıllardır müzik dünyasının zirvesinde.

NSYNC grubuyla başladığı kariyerine solo projeler, sinema filmleri ve ödüllerle devam eden Timberlake, “The Forget Tomorrow World Tour” adlı dünya turnesiyle sezona damgasını vurdu. Turnenin son ayağı ise İstanbul’du.

11 yıl aradan sonra İstanbul’a dönen Timberlake, Maslak İTÜ Stadyumu’nda sahneye çıktı.

Konsere saatler kala yaşanan organizasyon zaafiyeti, güvenlik eksiklikleri ve izdiham, binlerce kişilik kalabalığı çileden çıkardı.

Sahneye geç çıkan Timberlake, “Herkesin içeri girdiğinden emin olmam gerekiyordu. Gecikme için özür dilerim” diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Konser sırasında yaşanan izdiham nedeniyle şarkıcı performansına ara vererek güvenlik görevlilerine seslendi, seyircilerden birbirlerine alan bırakmalarını rica etti. Kısacası konser, Timberlake’in kariyerine pek de yakışmayan olaylarla hafızalara kazındı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bunların ardından Justin Timberlake, turne boyunca sahneye çıktığı ülkeleri anmak için sosyal medya hesabında her konser sonrası o ülkenin bayrağını paylaşarak duygu dolu mesajlar yazdı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; ancak bu listede ne Türkiye vardı, ne de Azerbaycan, Hollanda ve Norveç. Timberlake’in dört ülkeyi birden görmezden gelmesi, özellikle Türkiye konserinde yaşananlardan sonra dikkatlerden kaçmadı.

Amerika, Almanya, Fransa, Brezilya, Kanada, İngiltere, Kolombiya, Arjantin, İspanya, İtalya, Polonya, Litvanya, Gürcistan, Estonya, Romanya gibi toplamda 23 ülke bayrağıyla paylaşımlarda yer aldı. Ama Türkiye yoktu. Aralarında ülkemizin de bulunduğu toplam 4 ülkenin yok sayıldığı bu teşekkür turu, “Justin bizden memnun kalmadı mı?” sorularını da beraberinde getirdi haliyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

