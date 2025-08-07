Ne Bayrak Ne Teşekkür: Justin Timberlake Türkiye Dahil 4 Ülkeyi Yok Saydı!
Justin Timberlake’in İstanbul konseri, 11 yıllık hasretin ardından büyük beklentilerle geldi ama organizasyon fiyaskosuyla hayal kırıklığına dönüştü. Sahne performansıyla göz kamaştıran ünlü yıldız, gecikmeden izdihama kadar birçok skandalla boğuştu. Tüm bu kaosun ardından Timberlake, dünya turnesinde sahne aldığı ülkeleri sosyal medyada tek tek bayraklarla andı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülke ise o paylaşımlarda yoktu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, hem dansları hem de vokal performansıyla yıllardır müzik dünyasının zirvesinde.
Konsere saatler kala yaşanan organizasyon zaafiyeti, güvenlik eksiklikleri ve izdiham, binlerce kişilik kalabalığı çileden çıkardı.
Tüm bunların ardından Justin Timberlake, turne boyunca sahneye çıktığı ülkeleri anmak için sosyal medya hesabında her konser sonrası o ülkenin bayrağını paylaşarak duygu dolu mesajlar yazdı.
