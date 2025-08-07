Kadın Doğum Uzmanı "Ebenin Örekesi" Lafının Nereden Geldiğini Anlattı

Kulağa komik gelse de “ebenin örekesi” aslında doğumla ilgili gerçek bir eşyadan geliyor. Kadın doğum uzmanı bir içerik üreticisi, bu sözün kökenini anlatırken yanına bir de öreke sandalyesini aldı. Eski zamanlarda ebelerin doğuma giderken yanlarında taşıdığı bu özel doğum sandalyesi, sözün de çıkış noktası.

