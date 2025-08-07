onedio
Kadın Doğum Uzmanı "Ebenin Örekesi" Lafının Nereden Geldiğini Anlattı

Kadın Doğum Uzmanı "Ebenin Örekesi" Lafının Nereden Geldiğini Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 21:08

Kulağa komik gelse de “ebenin örekesi” aslında doğumla ilgili gerçek bir eşyadan geliyor. Kadın doğum uzmanı bir içerik üreticisi, bu sözün kökenini anlatırken yanına bir de öreke sandalyesini aldı. Eski zamanlarda ebelerin doğuma giderken yanlarında taşıdığı bu özel doğum sandalyesi, sözün de çıkış noktası. 

Kadın doğum uzmanı 'draybalaakil' hem hikayeyi hem de örekeyi anlatırken sosyal medyada viral oldu!

Kaynak: draybalaakil / Instagram

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

Kadın doğum uzmanı hem deyimi hem de doğum sandalyesini canlı canlı gösterdi

Kadın doğum uzmanı hem deyimi hem de doğum sandalyesini canlı canlı gösterdi

Kadın doğum uzmanı Aybala Akıl, “ebenin örekesi” dediğimiz şeyin ne olduğunu gösterdi. Örekenin, doğum yatakları icat edilmeden önce doğumun oturarak gerçekleşmesi için kullanılan bir sandalye olduğunu anlattı. 

Eskiden her ebenin kendi örekesi varmış ve sadece ebelerde bulunurmuş. Dışardan biri öreke bulmak istese neredeyse imkansızmış. O yüzden de insanlar bir şeyin bulunamayacağını anlatmak istediklerinde “yok ebenin örekesi” demeye başlamış.

Peki siz bu deyimin gerçek bir eşyadan geldiğini biliyor muydunuz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
