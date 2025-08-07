Kadın Doğum Uzmanı "Ebenin Örekesi" Lafının Nereden Geldiğini Anlattı

Kulağa komik gelse de “ebenin örekesi” aslında doğumla ilgili gerçek bir eşyadan geliyor. Kadın doğum uzmanı bir içerik üreticisi, bu sözün kökenini anlatırken yanına bir de öreke sandalyesini aldı. Eski zamanlarda ebelerin doğuma giderken yanlarında taşıdığı bu özel doğum sandalyesi, sözün de çıkış noktası.
Kadın doğum uzmanı 'draybalaakil' hem hikayeyi hem de örekeyi anlatırken sosyal medyada viral oldu!
Kaynak: draybalaakil / Instagram
Kadın doğum uzmanı hem deyimi hem de doğum sandalyesini canlı canlı gösterdi
