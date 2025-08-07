Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’dan Ekrem İmamoğlu Çağrısı: “Tutuksuz Yargılanmalı”

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Ekol TV’de katıldığı programda belediyelere yapılan “yolsuzluk” operasyonlarını değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu’nun kaçma gibi bir şüphesi olmadığını söyleyen Tayyar, “Ekrem İmamoğlu’nun suçsuz olduğunu iddia etmiyorum ancak tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çelik de aynı şekilde” ifadelerini kullandı.