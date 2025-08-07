onedio
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’dan Ekrem İmamoğlu Çağrısı: “Tutuksuz Yargılanmalı”

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.08.2025 - 00:33

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Ekol TV’de katıldığı programda belediyelere yapılan “yolsuzluk” operasyonlarını değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu’nun kaçma gibi bir şüphesi olmadığını söyleyen Tayyar, “Ekrem İmamoğlu’nun suçsuz olduğunu iddia etmiyorum ancak tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çelik de aynı şekilde” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

Sonrasında birçok CHP’li belediyeye de operasyon düzenlenmiş ve belediye başkanları ile yakın çalışma arkadaşları tutuklanmıştı. Erol TV’de yayınlanan programa konuk olan eski AKP Milletvekil ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, tutuklu yargılama sürecini eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun delil karartma ve kaçma şüphesi olmadığını söyleyen Tayyar, belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

Ramadi_şeytanı

İktidardan düştüğünüz gün babayı aldığınız gündür.

Arwen

Yargılama süreci nasıl hukuksuz biçimde cezaya dönüştürülür..? Yargı nasıl emir alır? Ders diye okutulacak ilerde ibretlik.

Semra Baki

Hiç olurmu akape sözcüsü bahçeli istekte bulunacak sonra