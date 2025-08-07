Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’dan Ekrem İmamoğlu Çağrısı: “Tutuksuz Yargılanmalı”
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Ekol TV’de katıldığı programda belediyelere yapılan “yolsuzluk” operasyonlarını değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu’nun kaçma gibi bir şüphesi olmadığını söyleyen Tayyar, “Ekrem İmamoğlu’nun suçsuz olduğunu iddia etmiyorum ancak tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çelik de aynı şekilde” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şamil Tayyar’ın Ekol TV’deki açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İktidardan düştüğünüz gün babayı aldığınız gündür.
Yargılama süreci nasıl hukuksuz biçimde cezaya dönüştürülür..? Yargı nasıl emir alır? Ders diye okutulacak ilerde ibretlik.
Hiç olurmu akape sözcüsü bahçeli istekte bulunacak sonra