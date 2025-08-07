onedio
Valilikten Açıklama Geldi: Çorum’u Karıştıran İl Özel İdaresi Aracı!

Çorum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.08.2025 - 22:19

Çorum’da İl Özel İdaresi’ne ait bir araca gece saatlerinde işlek bir caddeden 3 kadının binmesi kenti karıştırdı. Çorum Net Medya tarafından paylaşılan görüntülerde devlete ait aracın kişisel işler için kullanıldığı iddia edilmişti.

Yayınlanan görüntüler sonrasında Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

AKP’den Çorum Milletvekili Adayı da olan Reşit Keleş’in paylaştığı görüntüler 👇

Çorum Valiliği yayınlanan görüntüler sonrasında açıklamada bulundu.

twitter.com

'Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresine ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

