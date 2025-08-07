Valilikten Açıklama Geldi: Çorum’u Karıştıran İl Özel İdaresi Aracı!
Çorum’da İl Özel İdaresi’ne ait bir araca gece saatlerinde işlek bir caddeden 3 kadının binmesi kenti karıştırdı. Çorum Net Medya tarafından paylaşılan görüntülerde devlete ait aracın kişisel işler için kullanıldığı iddia edilmişti.
Yayınlanan görüntüler sonrasında Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
AKP’den Çorum Milletvekili Adayı da olan Reşit Keleş’in paylaştığı görüntüler 👇
Çorum Valiliği yayınlanan görüntüler sonrasında açıklamada bulundu.
