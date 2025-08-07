onedio
Mesut Şengün Açıkladı: Pazarlarda POS Cihazı Zorunlu mu?

Mesut Şengün Açıkladı: Pazarlarda POS Cihazı Zorunlu mu?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
07.08.2025 - 19:19

Türkiye’de milyonlarca insan haftalık mutfak alışverişlerini mahallelerde kurulan pazarlardan karşılıyor. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, sosyal medyada iddia edildiği gibi pazarcılar için POS cihazı zorunluluğu olmadığını söyledi. Şengün, düşük komisyon nedeniyle çoğu pazarcının POS cihazı kullanmaya başladığını da ifade etti. 

Kaynak: Beyza Çolak / NTV

Semt pazarlarında POS cihazının zorunlu olacağı ve vatandaşların artık alışverişleri kartla yapacağı iddia edilmişti.

NTV’den Beyza Çolak’ın haberine göre, pazarlarda POS cihazlarının zorunlu olmadığını ancak düşük komisyon tutarları nedeniyle esnafın POS cihazı alıp kullanabileceğini belirten İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, bu durumun vatandaşı da pozitif etkileyeceğini söyledi.

Vatandaşların AVM ya da zincir marketlerden kredi kartıyla sebze-meyve alışverişini yüksek fiyatlara yapmak yerine pazardan daha uygun fiyata kredi kartıyla alabileceğini söyleyen Şengün, esnafa kesinlikle POS cihazı zorunluluğu getirilmediğini ifade etti.

Vatandaşlar kendi tercihlerine göre isterlerse nakit, isterlerse de kredi kartlarıyla alışveriş yapabilecek.

Bazı pazarcı esnafı bugüne kadar POS cihazı kullanmayı tercih ediyordu.

