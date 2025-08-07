Mesut Şengün Açıkladı: Pazarlarda POS Cihazı Zorunlu mu?
Türkiye’de milyonlarca insan haftalık mutfak alışverişlerini mahallelerde kurulan pazarlardan karşılıyor. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, sosyal medyada iddia edildiği gibi pazarcılar için POS cihazı zorunluluğu olmadığını söyledi. Şengün, düşük komisyon nedeniyle çoğu pazarcının POS cihazı kullanmaya başladığını da ifade etti.
Kaynak: Beyza Çolak / NTV
Semt pazarlarında POS cihazının zorunlu olacağı ve vatandaşların artık alışverişleri kartla yapacağı iddia edilmişti.
