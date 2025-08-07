Başörtülü Yazar Berrin Sönmez Diyanet’e Tepki Gösterip Başını Açtı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Ağustos tarihli Cuma Hutbesi'nde kadınların kılık kıyafetine yönelik ifadeler tepki çekti. Cuma Hutbesi’nde yer alan “Mahremiyetin pervasızca ihlal edildiği bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevreleri, ‘özgürlük’ ve ‘çağdaşlık’ adı altında çıplaklığı özendirmekte, örtünmeyi değersizleştirmektedir” sözleri kadınların giyim kuşamını hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
Feminist başörtülü yazar Berrin Sönmez, Medyascope'ta yazdığı yazısında 'Başörtüsü dayatması ihtimaline karşı kişisel bir direniş' sözleriyle başörtüsünü çıkardığını duyurdu.
Diyanet’in 1 Ağustos tarihli Cuma Hutbesi’nde kadınların kılık kıyafetine değinildi. Hutbede yer alan ifadeler dikkat çekti.
Feminist yazar Berrin Sönmez, "Başörtüsü dayatması ihtimaline karşı kişisel bir direniş" sözleriyle başörtüsünü çıkararak Diyanet'e tepki gösterdi.
Berrin Sönmez: "Başörtümle vedalaşıyorum. Diyanetin ve iktidarın gittiği yolu, zulmün yolunu reddediyorum."
