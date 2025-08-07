onedio
Başörtülü Yazar Berrin Sönmez Diyanet’e Tepki Gösterip Başını Açtı

Başörtülü Yazar Berrin Sönmez Diyanet’e Tepki Gösterip Başını Açtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.08.2025 - 17:11

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1 Ağustos tarihli Cuma Hutbesi'nde kadınların kılık kıyafetine yönelik ifadeler tepki çekti. Cuma Hutbesi’nde yer alan “Mahremiyetin pervasızca ihlal edildiği bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevreleri, ‘özgürlük’ ve ‘çağdaşlık’ adı altında çıplaklığı özendirmekte, örtünmeyi değersizleştirmektedir” sözleri kadınların giyim kuşamını hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Feminist başörtülü yazar Berrin Sönmez, Medyascope'ta yazdığı yazısında 'Başörtüsü dayatması ihtimaline karşı kişisel bir direniş' sözleriyle başörtüsünü çıkardığını duyurdu.

Diyanet’in 1 Ağustos tarihli Cuma Hutbesi’nde kadınların kılık kıyafetine değinildi. Hutbede yer alan ifadeler dikkat çekti.

Diyanet’in 1 Ağustos tarihli Cuma Hutbesi’nde kadınların kılık kıyafetine değinildi. Hutbede yer alan ifadeler dikkat çekti.

1  Ağustos tarihli Cuma Hutbesi şöyleydi:

Hayâ, bir hayat tarzıdır. Fıtratın gereği, bedenin süsü, imanın hayata yansımasıdır. Maalesef, mahremiyetin pervasızca ihlal edildiği bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde giyim sektörü, modacılar ve bazı medya çevreleri, “özgürlük” ve “çağdaşlık” adı altında çıplaklığı özendirmekte, örtünmeyi değersizleştirmektedir. Bu anlayış, kadını da erkeği de değerli bir varlık olmaktan çıkarıp izlenen ve tüketilen bir nesneye indirgemiştir.

'FITRATIN BOZULMASIDIR'

Oysaki insanın bedenini, mahremiyetini ve özelini toplum önünde sergilemesi; aklın, vicdanın ve fıtratın bozulmasıdır. Öyleyse küçük yaştan itibaren çocuklarımıza hayâ ve edebin önemini anlatalım. İnancımıza ve medeniyetimize uygun bir giyim tarzını sevdirerek onları yetiştirmeye çalışalım.Allah’ın hayâ ve iffet konusunda erkeğe ve kadına yüklediği sorumluluk aynıdır.

Nitekim Yüce Rabbimiz Nûr sûresinin otuzuncu ve otuz birinci ayetlerinde şöyle buyurmaktadır: “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar…” “Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar. Kendiliğinden görünen yerler dışında ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar...” 8 O halde, her işimizde olduğu gibi giyim kuşam ve mahremiyet konusunda da ölçümüz Allah’ın emirleri ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in sünneti olmalıdır.

'AİLE KURUMUNA YAPILAN SALDIRIDIR'

Unutmayalım ki bedeni açıkta bırakan elbiseler, vücut hatlarını belli eden kıyafetler tarz ya da imaj değil Allah’ın emirlerini ihlal etmektir. Bazı sinema, dizi film, dijital mecralarda yapılan yayınlar ve reklamlar aracılığıyla normalleştirilmeye çalışılan çıplaklık, cesaret ve özgürlük değil, aile kurumuna yapılan bir saldırıdır. 

'AHLAK KURALLARINA MEYDAN OKUMAKTIR'

Uygunsuz kıyafetlerle toplumsal alanlarda, hele hele kurumsal özelliği olan mekânlarda bulunmak asgari ahlak kurallarına bile meydan okumaktır. Bu, çağdaşlık değil, ilkelliktir. Ahlak ve edep ölçülerinin çiğnenmesine sessiz kalan herkes büyük bir vebal altındadır. Çünkü neslimizin iffetini, edebini ve ahlakını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Feminist yazar Berrin Sönmez, "Başörtüsü dayatması ihtimaline karşı kişisel bir direniş" sözleriyle başörtüsünü çıkararak Diyanet'e tepki gösterdi.

Feminist yazar Berrin Sönmez, "Başörtüsü dayatması ihtimaline karşı kişisel bir direniş" sözleriyle başörtüsünü çıkararak Diyanet'e tepki gösterdi.

Yazar Berrin Sönmez, Medyascope'ta yayınlanan yazısında Diyanet'e tepki gösterdi. Diyanet'in 1 Ağustos tarihli Cuma hubtesini 'Vahim' sözleriyle niteleyen Sönmez, şunları yazdı:

Cuma günü 90 bin camide okunan hutbe de 'haya ve edep' başlıklıydı ve yazık ki Diyanet de bu iki kavramı bedene indirgemişti. Bedenin örtülmesi, gözün haramdan sakınılması ve açıkça söylenmese de cinsel organların mahremiyeti üzerine kurgulanmış metin. Sanırsınız ki hutbe metni, kaçak Kur’an kurslarında öğrendiklerinden başka hiçbir dini bilgisi olmayan insanlarca hazırlanmış. Vahim. İnanç ve düşünce dünyamızın bile isteye, özellikle çölleştirilme işini görev edinmiş bir sömürge valisi bile bu kadarını yapamazdı.Kaynak

Berrin Sönmez: "Başörtümle vedalaşıyorum. Diyanetin ve iktidarın gittiği yolu, zulmün yolunu reddediyorum."

Berrin Sönmez: "Başörtümle vedalaşıyorum. Diyanetin ve iktidarın gittiği yolu, zulmün yolunu reddediyorum."

'Bana yine bir kişisel direniş yolu göründü. Başörtüsü zorunluluğu getirilmesi ihtimaline karşı şimdiden başımı açıyorum. Yazının bu hasbihal kısmı okurlar için, uzaktan bakanlar için çalkantılı, gel-gitli, kararsız bir yaşam öyküsü olarak görülebilir. Hiç sakıncası yok düşünce özgürlüğüne saygılıyım. Kimseden de saygı ya da onay beklemiyorum. Sadece gerekli olan tepkinin uygun zamanını kaçırmak istemediğim için başörtümle vedalaşıyorum. Bir kişi bir anlam ifade etmeyebilir ama bir kişi olarak safım belli olur. Diyanetin ve iktidarın gittiği yolu, zulmün yolunu reddediyorum. Siz zalimlerdenseniz ben sizden değilim.'

