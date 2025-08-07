onedio
article/comments
article/share
6 Şubat Depremi’nde Hayatını Kaybeden Avukat Nesibe Kaya Zabun’un Hukuk Diplomasını Satmışlar!

6 Şubat Depremi’nde Hayatını Kaybeden Avukat Nesibe Kaya Zabun’un Hukuk Diplomasını Satmışlar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.08.2025 - 10:52

Sahte diploma skandalında her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Sahte e-imza soruşturmasında çete yaptıklarıyla sınır tanımamış. 6 Şubat Depremi'nde yaşamını yitiren avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk diplomasının sahtesinin yapılıp satıldığı ayrıntısı kan dondurdu. İşte okurken 'Biz nasıl bu kadar çürüdük?' diye sordurtacak ayrıntılar.

Sahte diploma soruşturması sürüyor.

Sahte kimlikler ve kopyalanmış elektronik imzalarla ehliyet sınav sonuçlarında değişiklik yapmaktan sahte üniversite diploması düzenlemeye kadar uzanan birçok usulsüz işlemle bağlantılı bir suç şebekesine yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada e-imzası izinsiz kullanılan kişiler arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) başkanı ve başkan yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı, 14 farklı üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) görevli bazı müdürler de bulunuyor.

Şu ana kadar iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk olarak Mayıs ayında 134 şüpheli hakkında dava açıldı. Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianameyle 65 kişi daha sanık olarak dosyaya eklendi. Toplamda 199 kişi gözaltına alındı; bunlardan 37’si tutuklandı, 150 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son gelişmelerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen operasyonlar kapsamında 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve dört sahte lise diplomasının ele geçirildiğini duyurdu.

6 Şubat Depremi'nde Ahmet Can Zabun, Nesibe Kaya Zabun ve 6 aylık Asude bebek yaşamını yitirdi. Avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk diplomasının sahtesini yapmışlar.

Sahte diploma soruşturmasında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Dolandırıcılar 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybeden avuakt Nesibe Kaya Zabun'un hukuk diplomasının sahtesini yapıp sattığı ortaya çıktı. 

X hesabından paylaşım yapan gazeteci Timur Soykan, şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımı öldürenler bir gün hapis yatmadı. Şimdi gelinimin diplomasını bile çaldılar."

twitter.com

Alçaklar, 6 Şubat Depremi’nde Ezgi Apartmanı’nda hayatını kaybeden Nesibe Kaya Zabun’un Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomasını sahte diploma yapıp satmışlar. Kahramanmaraş Barosu açıkladı. Oğlu Ahmet Can Zabun, gelin Nesibe Kaya Zabun ve 6 aylık torunu Asude depremde ölen Nurgül Göksu’ya daha nasıl işkence edecek bu ülke. Ezgi Apartmanı’nın altını oyan Kervan Pastanesi’nin sahipleri halen firari. Adaletsizliğe mahkum edilen Nurgül Göksu ile konuştum. “Ben hangi kötülükle mücadele edeyim. Evlatlarımı öldürenler bir gün hapis yatmadı. Şimdi gelinimin diplomasını bile çaldılar. O benim evlatlarımın diploması” diyerek gözyaşı döküyor.

Kahramanmaraş Barosu'ndan yapılan açıklama şöye:

Bazı kamu kurumlarının bilişim sistemlerine girilerek sahte elektronik imzalar ve usulsüz işlemlerle gerçekleştirilen eylemler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Şubat depremlerinde vefat eden meslektaşlarımızdan Avukat Nesibe Kaya Zabun’un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine hukuka aykırı biçimde müdahale edildiği tarafımızca öğrenilmiştir.

Baromuz mensubu, kıymetli meslektaşımızın manevi hatırasına yönelmiş bu alçak ve insanlık dışı girişimi şiddetle kınıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş; yalnızca bu vakayla sınırlı kalmamak üzere başka ihlal durumlarının da araştırıldığını, tüm sürecin tarafımızca yakından takip edildiğini belirtmek isteriz.

Şüpheliler hakkında açılan kamu davasına Kahramanmaraş Barosu olarak müdahillik talebinde bulunacağımızı, yargılamayı titizlikle takip edeceğimizi ve bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Bu vesileyle, Av. Nesibe Kaya Zabun’un ve depremde yitirdiğimiz tüm meslektaşlarımızın aziz hatıralarını rahmet ve saygıyla anıyor; onların isimleri üzerinden çıkar sağlama niyetinde olan her kişi ve yapının karşısında duracağımızı yineliyoruz.

