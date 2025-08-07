6 Şubat Depremi’nde Hayatını Kaybeden Avukat Nesibe Kaya Zabun’un Hukuk Diplomasını Satmışlar!
Sahte diploma skandalında her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Sahte e-imza soruşturmasında çete yaptıklarıyla sınır tanımamış. 6 Şubat Depremi'nde yaşamını yitiren avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk diplomasının sahtesinin yapılıp satıldığı ayrıntısı kan dondurdu. İşte okurken 'Biz nasıl bu kadar çürüdük?' diye sordurtacak ayrıntılar.
Sahte diploma soruşturması sürüyor.
6 Şubat Depremi'nde Ahmet Can Zabun, Nesibe Kaya Zabun ve 6 aylık Asude bebek yaşamını yitirdi. Avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk diplomasının sahtesini yapmışlar.
"Evlatlarımı öldürenler bir gün hapis yatmadı. Şimdi gelinimin diplomasını bile çaldılar."
Kahramanmaraş Barosu'ndan yapılan açıklama şöye:
