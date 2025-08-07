6 Şubat Depremi’nde Hayatını Kaybeden Avukat Nesibe Kaya Zabun’un Hukuk Diplomasını Satmışlar!

Sahte kimlikler ve kopyalanmış elektronik imzalarla ehliyet sınav sonuçlarında değişiklik yapmaktan sahte üniversite diploması düzenlemeye kadar uzanan birçok usulsüz işlemle bağlantılı bir suç şebekesine yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada e-imzası izinsiz kullanılan kişiler arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) başkanı ve başkan yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı, 14 farklı üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) görevli bazı müdürler de bulunuyor.

Şu ana kadar iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk olarak Mayıs ayında 134 şüpheli hakkında dava açıldı. Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianameyle 65 kişi daha sanık olarak dosyaya eklendi. Toplamda 199 kişi gözaltına alındı; bunlardan 37’si tutuklandı, 150 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son gelişmelerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen operasyonlar kapsamında 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve dört sahte lise diplomasının ele geçirildiğini duyurdu.