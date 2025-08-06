CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sahte Diploma Soruşturmasına Dair Açıklama: "Milletten Saklamışsın"
Türkiye son günlerde sahte diploma soruşturmasıyla çalkalanıyor. Doçent ve profesörlerin de dahil olduğu 400 kişinin, sahte diploma sahibi olduğu ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma Türkiye gündeminde yakından takip edilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tuzla'da düzenlenen mitingde sahte diploma gündemine değindi.
Özel, 'Sen 8 ay önce sahte diploma konusunu öğrenmişsin ama milletten saklamışsın. ' ifadelerini kullandı.
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Özgür Özel "sahte diploma" gündemine Tuzla mitinginden göndermede bulundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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