CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sahte Diploma Soruşturmasına Dair Açıklama: "Milletten Saklamışsın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla'dan İstanbullulara seslendi. 3'üncü defa sokakta olduklarını hatırlatan Özel, konuşmasına 'Bir kez daha adalet için, özgürlük için, tersanelerde, fabrikalarda alınteri dökenler için, eli nasırlı kardeşlerimiz için buradayız' diyerek başladı.

Tutuklu Murat Çalık'ın tahliye edilmesi talebini yenileyen Özel, 'İzmir'de tedavi gördüğü hastaneden cezaevine sevk edildi. İki kez kanser atlatmış. Cezaevi koşullarında 21 kilo kaybetmiş, hastalığının nüksetme ihtimali var. O raporun sonucu ne olursa olsun toplum vicdanı çığlık atıyor. Bu zulüm sonlanmalıdır.' dedi.

Özel, sahte diploma soruşturmasına dair sözlerinde ise 'AK Partili isimler sahte diploma ile devlette yükselmiş. Sen 8 ay önce sahte diploma konusunu öğrenmişsin ama milletten saklamışsın. İşte bu çürümüşlük vatandaşın işini ve aşını çalıyor.' ifadelerine yer verdi.