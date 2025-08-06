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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sahte Diploma Soruşturmasına Dair Açıklama: "Milletten Saklamışsın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sahte Diploma Soruşturmasına Dair Açıklama: "Milletten Saklamışsın"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 22:41

Türkiye son günlerde sahte diploma soruşturmasıyla çalkalanıyor. Doçent ve profesörlerin de dahil olduğu 400 kişinin, sahte diploma sahibi olduğu ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma Türkiye gündeminde yakından takip edilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tuzla'da düzenlenen mitingde sahte diploma gündemine değindi.

Özel, 'Sen 8 ay önce sahte diploma konusunu öğrenmişsin ama milletten saklamışsın. ' ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel "sahte diploma" gündemine Tuzla mitinginden göndermede bulundu.

Özgür Özel "sahte diploma" gündemine Tuzla mitinginden göndermede bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelTuzla'dan İstanbullulara seslendi. 3'üncü defa sokakta olduklarını hatırlatan Özel, konuşmasına 'Bir kez daha adalet için, özgürlük için, tersanelerde, fabrikalarda alınteri dökenler için, eli nasırlı kardeşlerimiz için buradayız' diyerek başladı.

Tutuklu Murat Çalık'ın tahliye edilmesi talebini yenileyen Özel, 'İzmir'de tedavi gördüğü hastaneden cezaevine sevk edildi. İki kez kanser atlatmış. Cezaevi koşullarında 21 kilo kaybetmiş, hastalığının nüksetme ihtimali var. O raporun sonucu ne olursa olsun toplum vicdanı çığlık atıyor. Bu zulüm sonlanmalıdır.' dedi.

Özel, sahte diploma soruşturmasına dair sözlerinde ise 'AK Partili isimler sahte diploma ile devlette yükselmiş. Sen 8 ay önce sahte diploma konusunu öğrenmişsin ama milletten saklamışsın. İşte bu çürümüşlük vatandaşın işini ve aşını çalıyor.' ifadelerine yer verdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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