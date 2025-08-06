"Meslektaş Olduk" Demiş: HÜDA PAR'lı Belediye Başkan Adayının Sahte Diploma Aldığı Ortaya Çıktı
Sahte diploma skandalı bugünlerde Türkiye'nin gündeminde. İçlerinde doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin belgede sahtecilik yaparak diploma sahibi olduğu, sürücü belgesi çıkarttığı ortaya çıktı. Skandal olayla ilgili ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. DW’den Tuğba Tekerek’in haberine göre HÜDA PAR Niğde Belediye Başkan Adayı Ferhat Uzun’un da sahte diploma aldığı ve bir inşaat mühendisine 'meslektaş olduk” diye mesaj attığı ortaya çıktı.
Kaynak: DW / Tuğba Tekerek
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Türkiye, sahte diploma skandalını konuşuyor.
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"Meslektaş olduk" diye mesaj atmış!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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