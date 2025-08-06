"Meslektaş Olduk" Demiş: HÜDA PAR'lı Belediye Başkan Adayının Sahte Diploma Aldığı Ortaya Çıktı

Ferhat Uzun, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte diploma almış. Uzun'un verdii ifade de ise bunun bir 'tesadüf' olduğunu iddia ettiği söyleniyor.

İlginç detaylardan birisi de Ferhat Uzun'un telefonundan inşaat mühendisi olduğu bilinen başka bir kişiye attığı mesaj!

Uzun, attığı mesajda inşaat mühendisine 'Artık meslektaş olduk' demiş. Mesajların şu şekilde olduğu iddia ediliyor: 'Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisi Allah razı olsun (…) sen gel benim yanıma takıl seni bir yere yerleştiririz Allah'ın izniyle bir firmada şantiye şefliği yaparsın.'

Fakat Uzun, hakkındaki iddiaları reddetti ve diploma için de 'Ne e-devletten indirildi, ne kullanıldı, ne herhangi bir yere verildi' ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada ise “Ferhat Uzun isimli şahıs geçmişte belediye başkan adayı olarak gösterilmiş fakat şu anda partimizle herhangi bir ilgi içinde değildir” ifadelerine yer verildi.