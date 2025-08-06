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"Meslektaş Olduk" Demiş: HÜDA PAR'lı Belediye Başkan Adayının Sahte Diploma Aldığı Ortaya Çıktı

"Meslektaş Olduk" Demiş: HÜDA PAR'lı Belediye Başkan Adayının Sahte Diploma Aldığı Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 18:33

Sahte diploma skandalı bugünlerde Türkiye'nin gündeminde. İçlerinde doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin belgede sahtecilik yaparak diploma sahibi olduğu, sürücü belgesi çıkarttığı ortaya çıktı. Skandal olayla ilgili ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. DW’den Tuğba Tekerek’in haberine göre HÜDA PAR Niğde Belediye Başkan Adayı Ferhat Uzun’un da sahte diploma aldığı ve bir inşaat mühendisine 'meslektaş olduk” diye mesaj attığı ortaya çıktı.

Kaynak: DW / Tuğba Tekerek

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Türkiye, sahte diploma skandalını konuşuyor.

Türkiye, sahte diploma skandalını konuşuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada e-Devlet üzerinden elektronik imzaları kopyalayarak yasa dışı şekilde mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi üreten çete çökertildi. Çetenin içlerinde doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişiye sahte belge tahsis ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili ilginç detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

DW’den Tuğba Tekerek’in haberine göre HÜDA PAR Niğde Belediye Başkan Adayı Ferhat Uzun da bu 400 ismin içerisinde.

"Meslektaş olduk" diye mesaj atmış!

"Meslektaş olduk" diye mesaj atmış!

Ferhat Uzun, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden sahte diploma almış. Uzun'un verdii ifade de ise bunun bir 'tesadüf' olduğunu iddia ettiği söyleniyor.

İlginç detaylardan birisi de Ferhat Uzun'un telefonundan inşaat mühendisi olduğu bilinen başka bir kişiye attığı mesaj!

Uzun, attığı mesajda inşaat mühendisine 'Artık meslektaş olduk' demiş. Mesajların şu şekilde olduğu iddia ediliyor: 'Ahmet abi artık seninle meslektaş olduk Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisi Allah razı olsun (…) sen gel benim yanıma takıl seni bir yere yerleştiririz Allah'ın izniyle bir firmada şantiye şefliği yaparsın.'

Fakat Uzun, hakkındaki iddiaları reddetti ve diploma için de 'Ne e-devletten indirildi, ne kullanıldı, ne herhangi bir yere verildi' ifadelerini kullandı. 

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada ise “Ferhat Uzun isimli şahıs geçmişte belediye başkan adayı olarak gösterilmiş fakat şu anda partimizle herhangi bir ilgi içinde değildir” ifadelerine yer verildi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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