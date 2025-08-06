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Eğitim
Mahfi Eğilmez Eğitim Sistemindeki Sorunu Özetledi

Mahfi Eğilmez Eğitim Sistemindeki Sorunu Özetledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.08.2025 - 17:26

Türkiye sahte diploma skandalını konuşuyor. Aileler çocuklarını büyük zorluklarla okuturken; öğrenciler ise binbir emekle okurken parayı verenin sahte diploma aldığı ortaya çıktı. İktisatçı Mahfi Eğilmez ise kendi döneminden örnek vererek eğitim sistemindeki sorunu anlattı.

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Mahfi Eğilmez'den eğitim sistemine eleştiri:

Mahfi Eğilmez'den eğitim sistemine eleştiri:
twitter.com

Ben lisedeyken (Ankara Atatürk Lisesi) bizim 45 kişilik sınıfta biri takdire biri de teşekküre geçen iki kişi vardı. Sınıfın yarıdan fazlası bütünlemeye kalırdı. Şimdi bakıyorum da takdir, teşekkür getirmeyenler azınlıkta kalıyor, bütünlemeye kalan neredeyse hiç yok. 

Mülkiye'de okurken (1968 - 72) çevremizde Mülkiye'den, ODTÜ'den, Hacettepe Tıp'tan atılmış arkadaşlarımız vardı. Şimdi öyle bir şey yok, bir kez girdin mi mezun olup çıkmamak mucize.  

Herkesi üniversite mezunu yapmaya yönelmiş bir eğitim sistemi kendisini mühendis, iktisatçı, hukukçu zanneden bir sürü mezun çıkarıyor ve bu insanlar iş bulamayınca hayata küsüyor. Daha kötüsü iş bulurlarsa da bizi hayata küstürüyorlar.

Eğilmez'in paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu:

Eğilmez'in paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu:
twitter.com

Mahfi hocam herkesin geçtiği sistem de, sınıfın yarısından fazlasının kaldığı sistem de doğru değil. Bir sınıfın yarısı sınıfta kalıyorsa, hoca dersi ya kötü anlatıyordur, ya da psikopattır. Fransız Lisesi üzerine Amerikan sistemi üni okumuş inek bir öğrenci olarak yazıyorum.

"İşte Türkiye'nin eğitim sisteminin çöp olmuşluğunu ortaya koyan bir analiz..."

"İşte Türkiye'nin eğitim sisteminin çöp olmuşluğunu ortaya koyan bir analiz..."
twitter.com

 Diplomalı, bilgisiz, işsiz ve hayata küsmüş bir neslin yaratılması böyle bir sürecin sonucu.

"Eğitim politikamızı /sistemi sorgulamak , baştan aşağı değiştirmek gereklidir diye düşünüyorum..."

"Eğitim politikamızı /sistemi sorgulamak , baştan aşağı değiştirmek gereklidir diye düşünüyorum..."
twitter.com

Bir eğitimci olarak,üniversite mezunlarımız kasiyerlik yapıyorsa , mağazalarda satış elemanıysa , aldıkları eğitimin dışında işler yapıyorsa ,eğitim politikamızı /sistemi sorgulamak , baştan aşağı değiştirmek gereklidir diye düşünüyorum.

Katılıyorum  , az kişi belge alıyordu.

"Mantığa aykırı davranışı devam ettiği için bugün bu durumdayız..."

"Mantığa aykırı davranışı devam ettiği için bugün bu durumdayız..."
twitter.com

Bu eleştirileri 20 senedir yaptığımızda TOPLUM arkamızda durmak yerine “ama benim oğlum da alsın zaten herkes alıyor” diye akla ve mantığa aykırı davranışı devam ettiği için bugün bu durumdayız. 800 tane birinci çıkınca sınav sonucu en iyi okullara yerleşemediklerine şaşırıyorlar!

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"Eğitim değil memnuniyet yönetimi yapılıyor."

"Eğitim değil memnuniyet yönetimi yapılıyor."
twitter.com

Sevgili hocam takdir/teşekkürün bir anlamı kalmadı. Özellikle özel okullar tamamen ticarethaneye dönmüş durumda ve veliler de çıldırmış vaziyette; herkesin çocuğu “en özel”, herkesin çocuğu “dahi” ve ordinaryus. Eğitim değil memnuniyet yönetimi yapılıyor.

"Çalışırdık yeterli puanı alırdık..."

"Çalışırdık yeterli puanı alırdık..."
twitter.com

"Lise ve üniversite eğitimleri kolay olmamalı..."

"Lise ve üniversite eğitimleri kolay olmamalı..."
twitter.com

Bence temel eğitim sonrası lise ve üniversite eğitimleri kolay olmamalı,temel eğitim sonrası kendi kapasitesine güvenen öğrenciler devam etmeli,diğerleri mesleki eğitime yönelik eğitim almalı

"Liyakatsizlerin kadro bulma olasılığıda artıyor..."

"Liyakatsizlerin kadro bulma olasılığıda artıyor..."
twitter.com

Haydarpaşa lisesi matematik sınıfı  1988 mezunuyum 38 kişilk  sınıfta 7 kiş sınıfta kaldı. 3 kişi doktor, 2 inş müh. 2 avukat vs var 

Sınıfta kalanlar meslek okudu. Yol yakınken doğru seçimi yaptılar. Herkes üni okuyunca, liyakatsizlerin kadro bulma olasılığıda artıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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