Mahfi Eğilmez Eğitim Sistemindeki Sorunu Özetledi
Türkiye sahte diploma skandalını konuşuyor. Aileler çocuklarını büyük zorluklarla okuturken; öğrenciler ise binbir emekle okurken parayı verenin sahte diploma aldığı ortaya çıktı. İktisatçı Mahfi Eğilmez ise kendi döneminden örnek vererek eğitim sistemindeki sorunu anlattı.
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Mahfi Eğilmez'den eğitim sistemine eleştiri:
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Eğilmez'in paylaşımına gelen yorumlar şöyle oldu:
"İşte Türkiye'nin eğitim sisteminin çöp olmuşluğunu ortaya koyan bir analiz..."
"Eğitim politikamızı /sistemi sorgulamak , baştan aşağı değiştirmek gereklidir diye düşünüyorum..."
"Mantığa aykırı davranışı devam ettiği için bugün bu durumdayız..."
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"Eğitim değil memnuniyet yönetimi yapılıyor."
"Çalışırdık yeterli puanı alırdık..."
"Lise ve üniversite eğitimleri kolay olmamalı..."
"Liyakatsizlerin kadro bulma olasılığıda artıyor..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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