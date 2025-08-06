onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Öğrenciler İçin Barınma Rehberi: Semtlere Göre Kira Fiyatları Ne Kadar?

Öğrenciler İçin Barınma Rehberi: Semtlere Göre Kira Fiyatları Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.08.2025 - 16:47

Yeni akademik yıl yaklaşırken Türkiye'de üniversite öğrencilerinin en temel sorunlarından barınma yeniden gündemde. Hem yurtlardaki kapasitenin sınırlı olması hem de yüksek kira fiyatları gibi nedenlerle özellikle büyük şehirlerde konut bulmak öğrenciler için zorlayıcı bir hal almış durumda.

Denge Değerleme tarafından yapılan güncel araştırmalar sonucunda elde edilen verilere göre; İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Antalya gibi büyükşehirlerde kira piyasası oldukça dalgalı seyrediyor. Güncel kira verilerine öğrencilerin artık yalnızca konut değil oda kiralarken bile ciddi bütçe ayırmak zorunda kaldığını gözler önüne seriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da üniversite kazanan öğrencilerin kiralık ev arayışı başladı.

İstanbul'da üniversite kazanan öğrencilerin kiralık ev arayışı başladı.

İstanbul gibi yatay büyüyen şehirlerde öğrenciler için ulaşım ve ulaşımda geçirilecek zaman barınma için tercih edilecek bölgeleri etkiliyor. Bu nedenle de üniversitelerin çevresindeki semtler, öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. İstanbul’da Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi merkez ilçeler yüksek kira bedellerine rağmen tercih edilirken, Avcılar ve Maltepe gibi bölgeler daha uygun fiyatlarla alternatif oluşturuyor. İzmir’de Bornova, Karşıyaka ve Konak, Ankara’da ise Çankaya ve Yenimahalle gibi ilçeler öne çıkıyor.

İstanbul’un merkezi semtlerinde 3+1 daire kiraları aylık 40.000 ile 60.000 TL arasında.

İstanbul’un merkezi semtlerinde 3+1 daire kiraları aylık 40.000 ile 60.000 TL arasında.

Denge Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Hartavi’nin verdiği bilgiye göre, kira fiyatları bölgeden bölgeye önemli farklılıklar gösteriyor. İstanbul’un merkezi semtlerinde 3+1 daire kiraları aylık 40.000 ile 60.000 TL arasında seyrederken, daha uygun semtlerde 20.000 ila 30.000 TL seviyelerinde kiralık konut bulunabiliyor. Anadolu şehirlerinde ise kira bedelleri genellikle daha düşük seviyelerde kalıyor. 

Hartavi, maliyet nedeniyle konut ve barınma kavramındaki dönüşüme şu sözlerle dikkat çekti: 

Öğrenci barınmasına dair fiyat analizlerini yaparken sadece rakam değil, öğrencinin ulaşım erişimi, güvenlik, sosyal imkanlar ve sürdürülebilir yaşam koşullarına da bakmak gerekiyor. İstanbul’da bazı bölgelerde 1+1 daire kiralamak, öğrencinin yıllık öğrenim ücretini aşan bir maliyete dönüşebiliyor. Bu nedenle oda bazlı analizler, toplu yaşam çözümleri ve mikro konut kavramı daha da önem kazanıyor.'

İllere Göre Kira Fiyatları Ne Kadar?

İllere Göre Kira Fiyatları Ne Kadar?

İstanbul: Fiyatların Zirvesi

• 2+1 dairelerde en yüksek kira Şişli ve Kadıköy’de: 50.000 TL

• 1+1 kiralar 30-32.000 TL arasında

• Stüdyo/oda kiraları 12.500- 16.000 TL’ye ulaşmış durumda

• Uygun kiralar için Avcılar, Fatih gibi ilçeler öne çıkıyor (15.000 TL – 25.000 TL aralığı)

İzmir: Dengeli Ama Hızla Yükseliyor

• Bornova, Buca, Konak gibi ilçelerde 1+1 kiralar 18.000- 21.000 TL arası

• Balçova gibi merkezi bölgelerde stüdyo kiraları 18.000 TL’ye ulaşıyor

• 2+1 daireler genel olarak 25.000 – 30.000 TL aralığında

Ankara: Görece Uygun Ama Hızla Yaklaşıyor

• En pahalı bölge Çankaya: 2+1 tipi dairede kira 35.000 TL

• Etimesgut ve Keçiören gibi bölgelerde fiyatlar daha dengeli

• Ortalama stüdyo kirası: 15.000 – 20.000 TL

Diğer Büyükşehirler:

Eskişehir, Konya, Kayseri, Bursa gibi öğrenci şehirlerinde 2+1 dairelerde ortalama kira: 15.000 – 20.000 TL

• Oda bazlı barınma maliyeti 8.000 – 10.000 TL arasında seyrediyor

• Uygun fiyatlara rağmen konut arzının sınırlı olması bu şehirlerde de baskı yaratıyor

Kira Farklarını Etkileyen 5 Ana Faktör:

Üniversite Yoğunluğu ve Talep: Özellikle tek üniversiteli şehirlerde doğrudan fiyatlara yansıyor.

Toplu Taşıma Erişimi: Metro ve otobüs hatlarına yakınlık, kira fiyatlarını ortalama yüzde 25 artırıyor.

Eşyalı / Mobilyalı Konutlar: Öğrencilerin tercih ettiği bu konutlar, boş konutlara göre %15-20 daha pahalı.

Deprem Güvenliği / Yeni Bina: Yeni ve yönetmeliğe uygun konutlarda kira seviyeleri belirgin şekilde daha yüksek.

Dönemsel Hareketlilik: Ağustos-Eylül aylarında kira artışı zirve yapıyor, bu nedenle öğrenciler daha erken konut aramaya başlıyor.

Semtlere Göre Fiyatları Ne Kadar?

Semtlere Göre Fiyatları Ne Kadar?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Yaşar

Biz niye insaflıymışız keçiören merkez olmamasına rağmen 2+1 25 bin biz merkezde ki 3+1 evi 18 e verdik.

futboltopu20

bazıları bir odayı iki öğrenciye kiralıyor

futboltopu20

😡😡😡😡