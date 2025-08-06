Öğrenciler İçin Barınma Rehberi: Semtlere Göre Kira Fiyatları Ne Kadar?
Yeni akademik yıl yaklaşırken Türkiye'de üniversite öğrencilerinin en temel sorunlarından barınma yeniden gündemde. Hem yurtlardaki kapasitenin sınırlı olması hem de yüksek kira fiyatları gibi nedenlerle özellikle büyük şehirlerde konut bulmak öğrenciler için zorlayıcı bir hal almış durumda.
Denge Değerleme tarafından yapılan güncel araştırmalar sonucunda elde edilen verilere göre; İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Antalya gibi büyükşehirlerde kira piyasası oldukça dalgalı seyrediyor. Güncel kira verilerine öğrencilerin artık yalnızca konut değil oda kiralarken bile ciddi bütçe ayırmak zorunda kaldığını gözler önüne seriyor.
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İstanbul'da üniversite kazanan öğrencilerin kiralık ev arayışı başladı.
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İstanbul’un merkezi semtlerinde 3+1 daire kiraları aylık 40.000 ile 60.000 TL arasında.
İllere Göre Kira Fiyatları Ne Kadar?
Semtlere Göre Fiyatları Ne Kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Biz niye insaflıymışız keçiören merkez olmamasına rağmen 2+1 25 bin biz merkezde ki 3+1 evi 18 e verdik.
bazıları bir odayı iki öğrenciye kiralıyor
😡😡😡😡