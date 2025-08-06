Öğrenciler İçin Barınma Rehberi: Semtlere Göre Kira Fiyatları Ne Kadar?

Yeni akademik yıl yaklaşırken Türkiye'de üniversite öğrencilerinin en temel sorunlarından barınma yeniden gündemde. Hem yurtlardaki kapasitenin sınırlı olması hem de yüksek kira fiyatları gibi nedenlerle özellikle büyük şehirlerde konut bulmak öğrenciler için zorlayıcı bir hal almış durumda.

Denge Değerleme tarafından yapılan güncel araştırmalar sonucunda elde edilen verilere göre; İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Antalya gibi büyükşehirlerde kira piyasası oldukça dalgalı seyrediyor. Güncel kira verilerine öğrencilerin artık yalnızca konut değil oda kiralarken bile ciddi bütçe ayırmak zorunda kaldığını gözler önüne seriyor.