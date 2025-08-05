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Audi Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Audi Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 16:38

Alman otomobil üreticisi Audi, Ağustos ayı fiyatlarını duyurdu. Otomobilde lüks ve konfor arayanların tercihi Audi'nin fiyat listelerinde bu ayki yükseliş dikkat çekti. Markanın popüler otomobillerinden A3, son birkaç aydır 2.628.636 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduktan sonra, Ağustos ayında 2.938.440 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Ağustos ayı güncel fiyatları

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi Audi, 5 Ağustos'tan itibaren geçerli olan anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Ağustos ayında markanın tercih edilen A3 serisi, 2.938.440 TL'den, Q4 e-tron ise 3.760.311 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu. 

Marka tarafından duyurulan 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar dönemlik kampanya veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi A3 Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.938.440 TL 

  • A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 3.496.858 TL 

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 3.085.500 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi A5 Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 6.008.623 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 6.232.831 TL

Audi A6 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi A6 Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 7.190.737 TL

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 7.100.211 TL

  • A6 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic 7.964.416 TL

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • A6 Avant e-tron 6.610.648 TL 

  • A6 Sportback e-tron 6.461.968 TL

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Audi A6 Avant Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi A6 Avant Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 7.830.766 TL

Audi A7 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi A7 Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 10.004.774 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi A8 Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 24.239.004 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 20.253.393 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi Q2 Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 3.098.565 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi Q3 Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 4.195.332 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 4.563.252 TL

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Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Audi Q4 40 e-tron 3.760.311 TL 

  • Audi Q4 Sportback 40 e-tron 3.895.161 TL

Audi Yeni Q5 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi Yeni Q5 Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Audi Yeni Q5 TDI quattro 150 kW S tronic 7.013.412 TL

  • Audi Yeni Q5 Sportback TDI quattro 150 kW S tronic 7.528.896 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2025

  • Q6 SUV e-tron quattro 7.628.088 TL 

  • Q6 Sportback e-tron quattro 7.802.367 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi Q7 Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 9.592.938 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Ağustos 2025

Audi Q8 Fiyat Listesi Ağustos 2025
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 11.089.234 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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