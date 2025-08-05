BMW Fiyat Listesi Ağustos 2025! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi BMW, Ağustos ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Otomobillerinde lüks ve konforu bir arada sunan BMW, yıllardır değişmeyen kalite anlayışı gibi klasikleşen modelleriyle de otomobil tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Markanın, bu ayki fiyat listelerinde ise geçtiğimiz aya göre zamlanan fiyatlar dikkat çekti. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Ağustos ayı güncel fiyat listesi