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Hukukçu, Mühendis, Eczacı... Türkiye Sahte Diploma Skandalını Konuşuyor!

Hukukçu, Mühendis, Eczacı... Türkiye Sahte Diploma Skandalını Konuşuyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 12:07

Sahte diploma skandalı her geçen gün daha da derinleşiyor. Tüketici şikayet platformlarına yapılan yüzlerce başvuru, dolandırıcılık ağının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Diploma vaadiyle kandırılan mağdur sayısının arttığı görülürken eczacının, mühendisin, hukukçunun sahte diplomalı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada sahte diploma skandalına tepkiler de vardı.

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Türkiye'de sahte diploma skandalı patlak verdi. Soruşturmada her geçen gün şok edecek yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Türkiye'de sahte diploma skandalı patlak verdi. Soruşturmada her geçen gün şok edecek yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya göre, bazı kamu yöneticilerine ait e-imzaların kopyalanmasıyla sahte diplomalar düzenlendi. Yaşanan bu skandal üniversiteler ve kamu kurumlarının dijital sistemlerinde ciddi güvenlik açıkları bulunduğunu ortaya koydu.

Dolandırıcılık ağına yönelik şikayetler özellikle 'Şikayetvar' gibi platformlarda artış gösterdi. Sahte diploma temin etmek için başvuru yapan çok sayıda kişi, dolandırıldığını iddia ederek mağduriyet yaşadığını belirtti. Vatandaşlar sahte belgeler için yüksek fiyatlar ödediğini belirtti. 

Öte yandan sahte e-imza soruşturması kapsamında yakalanan şüpheliler ise 400 bin TL'ye varan ücret istediklerini itiraf etti. 

Dolandırıcı çetesinin bir diğer itirafı ise Türkiye'de şok etkisi yarattı. Aralarında doçent ve profesörün bulunduğu 400 kişinin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Hukukçu, eczacı, mühendis... Yüzlerce sahte diploma!

Hukukçu, eczacı, mühendis... Yüzlerce sahte diploma!

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, çete üyeleri e-imza yoluyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sistemlerine sızarak sahte mezuniyet belgeleri oluşturdu. İddianamede, BTK Başkanı ve yardımcısı ile YÖK’ün eğitim ve öğretim başkanı dahil olmak üzere 14 üniversiteden birçok görevlinin e-imzalarının yasa dışı şekilde kopyalandığı belirtildi.

Sahte belgeler, yalnızca öğrenci kayıtlarıyla sınırlı kalmayıp not ortalamaları, akademik başvurular ve doçentlik belgelerine kadar birçok alanda kullanıldı. Türkiye’nin köklü devlet üniversitelerinin adları da sahte diplomaların düzenlendiği kurumlar arasında yer aldı.

Sahte diplomaların verildiği bölümler arasında şunlar bulunuyor:

  • Gıda Mühendisliği

  • Hukuk Fakültesi

  • Psikolojik Danışmanlık

  • Eczacılık

  • İlk ve Acil Yardım

  • Tıbbi Sekreterlik

  • Elektrik-Elektronik

  • Akademik kadrolar (örneğin öğretim görevliliği)

Sahte diploma skandalı sosyal medyada yankı uyandırdı. Tepkiler art arda geldi👇🏻

Sahte diploma skandalı sosyal medyada yankı uyandırdı. Tepkiler art arda geldi👇🏻
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'Sahtelik iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor; sahte imza, sahte belge, sahte diploma oluşturulması iddiası birinci boyut, buzdağının görünen yüzü olabilir!

İmza sahiplerinin bunlardan haberi var mı veya kullanılan imzalar sahte mi? Bunun da ayrıca araştırılması gerekir.

Bir an evvel iddialar açığa kavuşturulmalı, somut delile dayanan hiçbir iddianın üstü örtülmemeli, maddi hakikate ve adalete ulaşılmalı, kamu kurumlarına güven tesis edilmelidir.'

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'Bu ülkede sahte diploma vakalarına şaşırmamak gerek. Çünkü bu iktidarın temel politikası liyakatsiz atamalar. Bunların sahte diploma alanlardan farkı yok.

Örneğin hakimlik sınavında en az 70 puan alma şartının kaldırıldığı 7 Ocak 2017-20 Şubat 2019 arasında yaklaşık 5000 hakim ve savcı alındı. Bunların önemli bir kısmı AKP teşkilatları mensubu oldu. Üstelik o dönem alınanlar doğru düzgün bir eğitimden dahi geçmedi. Devlette yazılı sınavda 70 puan bile alamayan kişiler bugün hakim savcılık yapıyor. Bugün muhalefete yönelik operasyonel işlerin arkasındaki hakim ve savcıların sicillerine bakın, o dönem alınanlar olduğunu görürsünüz.'

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'PATLAYAN SAHTE DİPLOMA SKANDALINI BİZ  1 AY ÖNCE YAZMIŞIZ

ÇMASÖ (Çok Merkezli Akademik Sahtekârlık Örgütü)

Buyurun size yeni bir örgüt.. Örgüt üyeleri, örgüte yardım ve yataklık edenler, örgütten diploma alanların toplam sayısı ONBİNLERİ AŞARSA ŞAŞIRMAYIN. Kaç Mv. Kaç bürokrat, kaç iş ada mı, kaç VIP, kaç CIP bu kirli bataklıktan besleniyor, göreceğiz. Şu karadarını söyleyeyim, bu bataklıkta herkes var. YOK YOK

Tek yolsuzluk da bu değil..'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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