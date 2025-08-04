Hukukçu, Mühendis, Eczacı... Türkiye Sahte Diploma Skandalını Konuşuyor!

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, çete üyeleri e-imza yoluyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sistemlerine sızarak sahte mezuniyet belgeleri oluşturdu. İddianamede, BTK Başkanı ve yardımcısı ile YÖK’ün eğitim ve öğretim başkanı dahil olmak üzere 14 üniversiteden birçok görevlinin e-imzalarının yasa dışı şekilde kopyalandığı belirtildi.

Sahte belgeler, yalnızca öğrenci kayıtlarıyla sınırlı kalmayıp not ortalamaları, akademik başvurular ve doçentlik belgelerine kadar birçok alanda kullanıldı. Türkiye’nin köklü devlet üniversitelerinin adları da sahte diplomaların düzenlendiği kurumlar arasında yer aldı.

Sahte diplomaların verildiği bölümler arasında şunlar bulunuyor: