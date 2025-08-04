Hukukçu, Mühendis, Eczacı... Türkiye Sahte Diploma Skandalını Konuşuyor!
Sahte diploma skandalı her geçen gün daha da derinleşiyor. Tüketici şikayet platformlarına yapılan yüzlerce başvuru, dolandırıcılık ağının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Diploma vaadiyle kandırılan mağdur sayısının arttığı görülürken eczacının, mühendisin, hukukçunun sahte diplomalı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada sahte diploma skandalına tepkiler de vardı.
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Türkiye'de sahte diploma skandalı patlak verdi. Soruşturmada her geçen gün şok edecek yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
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Hukukçu, eczacı, mühendis... Yüzlerce sahte diploma!
Sahte diploma skandalı sosyal medyada yankı uyandırdı. Tepkiler art arda geldi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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