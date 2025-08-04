Sahte Diplomadan Sonra İsmail Saymaz'dan Skandal İddia: "Sahte Vatandaşlık Sattılar"
Türkiye sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor. Sahte diplomalı akademisyenler ülkeyi sarsarken yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan yazısında sahte vatandaşlık iddialarında bulundu. Saymaz, sahte rapor ve dekontlarla vatandaşlık satıldığını ileri sürdü.
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Sahte diploma skandalı Türkiye'yi sarstı.
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Sahte diploma skandalının ardından gazeteci İsmail Saymaz skandal iddialarda bulundu.
Saymaz'ın yazısında yer alan skandal iddialar şöyle👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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