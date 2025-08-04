Sahte Diplomadan Sonra İsmail Saymaz'dan Skandal İddia: "Sahte Vatandaşlık Sattılar"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yeni bir skandal ortaya çıktı. Bir çetenin sahte e-imzalarla sahte diploma, mezuniyet, kimlik hazırladığı ortaya çıktı. Çete üyeleri ifadelerinde aralarında doçent ve profesörün de bulunduğu 400 kişinin usülsüz atamalarında rol oynadığını itiraf etti. Vatandaşlar sahte diplomalı profesörlerin kim olduğunu merak ederken isimlerin bir kısmı ortaya çıktı.