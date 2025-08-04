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Sahte Diplomadan Sonra İsmail Saymaz'dan Skandal İddia: "Sahte Vatandaşlık Sattılar"

Sahte Diplomadan Sonra İsmail Saymaz'dan Skandal İddia: "Sahte Vatandaşlık Sattılar"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.08.2025 - 11:21

Türkiye sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor. Sahte diplomalı akademisyenler ülkeyi sarsarken yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de yayınlanan yazısında sahte vatandaşlık iddialarında bulundu. Saymaz, sahte rapor ve dekontlarla vatandaşlık satıldığını ileri sürdü. 

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Sahte diploma skandalı Türkiye'yi sarstı.

Sahte diploma skandalı Türkiye'yi sarstı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yeni bir skandal ortaya çıktı. Bir çetenin sahte e-imzalarla sahte diploma, mezuniyet, kimlik hazırladığı ortaya çıktı. Çete üyeleri ifadelerinde aralarında doçent ve profesörün de bulunduğu 400 kişinin usülsüz atamalarında rol oynadığını itiraf etti. Vatandaşlar sahte diplomalı profesörlerin kim olduğunu merak ederken isimlerin bir kısmı ortaya çıktı.

Detaylar için👇🏻

Sahte diploma skandalının ardından gazeteci İsmail Saymaz skandal iddialarda bulundu.

Sahte diploma skandalının ardından gazeteci İsmail Saymaz skandal iddialarda bulundu.

İsmail Saymaz, Halk Tv'de yayınlanan yazısında bir müteahhit liderliğindeki şebekenin yabancılara sahte raporlarla Türk vatandaşlığı sattığını ileri sürdü.

Saymaz, 'Bir müteahhit liderliğindeki şebeke 2019-2023 yılları arasında e-imza, sahte banka dekontu ya da gerçekdışı değerleme raporları düzenleyerek, proje aşamasındaki konutları muvazaalı bir şekilde satıp yabancılara Türk vatandaşlığı dağıttı' dedi. 

Geçen sene CİMER'e ihbar yapıldığını vurgulayan Saymaz, 'İstanbul’da 146 taşınmazın muvazaalı ve usulsüz şekilde satılarak, 870 yabancıya vatandaşlık verildiği saptandı. 41 şüpheli gözaltına alınıyor, 15’i tutuklandı' ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın yazısında yer alan skandal iddialar şöyle👇🏻

Saymaz'ın yazısında yer alan skandal iddialar şöyle👇🏻

'481 sayfalık iddianameye göre bu şebekenin lideri, Zer Group Yönetim Kurulu Başkanı Muammer C.

Oğlu Ozan C. de babasıyla birlikte hareket ediyor.

Şirketinin adı, OC Group İnşaat.

Aynı aileden Ahmad, Abdullah, Faisal ve Muhammed Ş.’ye ait Roman Bustan, Müstakbel Star Gayrimenkul, Shahap İnternational şirketleri ile Kalekent Konakları İnşaat, Körfez Panorama ve Story Group’un da bu suça karıştığı öne sürülüyor.

Ş. ailesinin Muammer C. üzerinden usulsüz şekilde vatandaşlık edinip bu sektöre girdiği savunuluyor.

Çeşitli Afgan ve İranlıların müşteri getirip 5.000 - 10.000 dolar aldıkları iddia ediliyor. 

İlk iddianame kapsamında sadece İstanbul’da 146 konut satıldı ve aileleriyle birlikte 870 vatandaşılık verildi. Bu vatandaşlıkların iptali için kurumlarla yazışmalar yapıldı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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