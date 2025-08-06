Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Annesi, Oğlunun Cezaevine Sevki Sırasında Fenalaştı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı. Fakat Çalık, bugüne kadar yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi. Kanser hastası olan Murat Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından bugün yeniden Buca Cezaevine sevk edildi.
Çalık'ın annesi ise o anlarda fenalık geçirdi.
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yeniden cezaevine sevk edildi.
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İşte o anlar...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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