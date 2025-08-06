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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Annesi, Oğlunun Cezaevine Sevki Sırasında Fenalaştı

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Annesi, Oğlunun Cezaevine Sevki Sırasında Fenalaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 21:57

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı. Fakat Çalık, bugüne kadar yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi. Kanser hastası olan Murat Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından bugün yeniden Buca Cezaevine sevk edildi.

Çalık'ın annesi ise o anlarda fenalık geçirdi.

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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yeniden cezaevine sevk edildi.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, yeniden cezaevine sevk edildi.

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Murat Çalık, Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edildikten sonra sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti. Çalık'ın toplamda 21 kilo verdiği ve kemik iliğinden biyopsi örneği alındığı öğrenilmişti. Yeniden cezaevine gönderilen Çalık'ın sağlık durumu kötüleşti.

18 Temmuz'da Adli Tıp Kurumu’nun talebiyle İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırılan Çalık'a yeniden biyopsi yapıldı. Tedavi süresince ailesinin hastane önünde nöbet tuttuğu görüldü.

Çalık, 6 ağustos tarihinde ise yeniden cezaevine gönderildi. Kanser hastası Çalık'ın ailesi, sevk sırasında Murat Çalık'ı göremedi. Sevk işlemi sırasında annesi Gülümser Çalık, oğlunu görememesine tepki göstererek 'Ben oğlumun arkasındayım' dedi.

Gülümser Çalık, konuşmasının ardından fenalık geçirdi.

İşte o anlar...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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