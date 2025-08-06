ABD'deki Askeri Üsse Silahlı Saldırı Düzenlendi: Can Kaybı Var

Fort Stewart Askeri Üssü, resmi sosyal medya hesabından üste aktif bir silahlı saldırgan olduğu bilgisini paylaştı. Üssün bir kısmı giriş çıkışlara kapatılırken güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu aktarıldı.

Can kaybı yaşandığı aktarılırken 'Olayda kayıplar olduğu belirtiliyor ve olay devam ediyor.' ifadesi kullanıldı. Olayda 5 askerin vurulduğu ve askerlerin olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Winn Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

Saldırgan, kısa süre içerisinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.