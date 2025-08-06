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ABD'deki Askeri Üsse Silahlı Saldırı Düzenlendi: Can Kaybı Var

ABD'deki Askeri Üsse Silahlı Saldırı Düzenlendi: Can Kaybı Var

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 19:45

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'ne silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı. Bu üs, Mississippi Nehri’nin doğusundaki en büyük kara kuvvetleri üssü olarak biliniyor. Yetkili isimlerin açıklamalarına göre, saldırıda can kaybı yaşandı. Olayda 5 askerin vurulduğu ve askerlerin ilk müdahalenin ardından askeri hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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ABD'nin Georgia eyaletindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi.

Fort Stewart Askeri Üssü, resmi sosyal medya hesabından üste aktif bir silahlı saldırgan olduğu bilgisini paylaştı. Üssün bir kısmı giriş çıkışlara kapatılırken güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu aktarıldı.

Can kaybı yaşandığı aktarılırken 'Olayda kayıplar olduğu belirtiliyor ve olay devam ediyor.' ifadesi kullanıldı. Olayda 5 askerin vurulduğu ve askerlerin olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Winn Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

Saldırgan, kısa süre içerisinde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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