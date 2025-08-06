ABD'deki Askeri Üsse Silahlı Saldırı Düzenlendi: Can Kaybı Var
ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'ne silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı. Bu üs, Mississippi Nehri’nin doğusundaki en büyük kara kuvvetleri üssü olarak biliniyor. Yetkili isimlerin açıklamalarına göre, saldırıda can kaybı yaşandı. Olayda 5 askerin vurulduğu ve askerlerin ilk müdahalenin ardından askeri hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD'nin Georgia eyaletindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın