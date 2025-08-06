Avrupa Konseyi’ndeki Konuşması Gündem Olmuştu: LGBTİ Hakları Savunucusu Enes Hocaoğulları Tutuklandı
LGBTİ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları, Avrupa Konseyi’nde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştirmiş ve protestolarda polis şiddetti olduğunu iddia etmişti.
Hocaoğulları Türkiye’ye dönüşte Ankara Esenboğa Havaalanı’nda gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: ÜniKuir
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LGBTİ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye gençlik delegesi olarak görev yapıyordu.
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Türkiye’ye dönüşünde Ankara’da gözaltına alınarak tutuklandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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