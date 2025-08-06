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Avrupa Konseyi’ndeki Konuşması Gündem Olmuştu: LGBTİ Hakları Savunucusu Enes Hocaoğulları Tutuklandı

Avrupa Konseyi’ndeki Konuşması Gündem Olmuştu: LGBTİ Hakları Savunucusu Enes Hocaoğulları Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.08.2025 - 14:59

LGBTİ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları, Avrupa Konseyi’nde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştirmiş ve protestolarda polis şiddetti olduğunu iddia etmişti.

Hocaoğulları Türkiye’ye dönüşte Ankara Esenboğa Havaalanı’nda gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ÜniKuir

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LGBTİ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye gençlik delegesi olarak görev yapıyordu.

LGBTİ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye gençlik delegesi olarak görev yapıyordu.

Hocaoğulları, Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının tutuklanması sonrasında Avrupa Konseyi’nde konuşma yapmış ve “Özgürlüklerimizi almak için yeter diyoruz…” sözleri viral olmuştu.

Türkiye’ye dönüşünde Ankara’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Türkiye’ye dönüşünde Ankara’da gözaltına alınarak tutuklandı.

ÜniKuir’de yer alan habere göre hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Enes Hocaoğulları ülkeye dönüşte pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Enes Hocaoğulları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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