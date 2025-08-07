Menemen Enflasyonu: Domates, Biber, Yumurta, Soğan Ne Kadar Zamlandı?

Menemen yapımında kullanılan ürünler arasında temmuz ayında fiyatı en çok artan çarliston biber oldu. Çarliston biber fiyatları temmuzda yüzde 12.77 olarak kayıtlara geçti. Biberden sonra ise yumurta geldi. Domates ve soğan fiyatları ise düştü.

Doç. Dr. Caner Özdurak, “Endeksin asıl amacı 10 lira 15 lira mı oldu, 20 lira mı oldu, oradaki yüzdeyi ölçmek. Geldiğimiz süreçte dezenflasyon sürecini görebiliyoruz” dedi.