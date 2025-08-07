onedio
Menemen Enflasyonu: Domates, Biber, Yumurta, Soğan Ne Kadar Zamlandı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.08.2025 - 15:01

Türkiye'nin en sevilen yemeklerinden biri menemen. Aslında menemen pek çok kişinin kırmızı çizgisi. Öyle ki hem kahvaltının hem öğle hem de akşam yemeğinin vazgeçilmezi menemen için başlatılan 'Soğanlı mı soğansız mı olmalı?' tartışması bile günlerce sürmüştü. CNBC-e'de yer alan habere göre menemen enflasyonuyla domates, biber, soğan, yumurta hesaplandı. Peki menemende kullanılan bu malzemelere ne kadar zam geldi?

Menemen enflasyonu 1 yılda ne kadar zamlandı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 2.06 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 33.52 olarak hesaplandı. 

CNBC-e’ye konuk olan Doç. Dr. Caner Özdurak, enflasyon verilerini menemen üzerinden hesapladı. Menemen endeksinde menemen yapımında kullanılan malzemelere gelen zamlar hesaplandı. Menemen enflasyonu 1 senede yüzde 45 zamlandı.

Temmuz ayında yumurtaya yüzde 2.64; çarliston bibere yüzde 12.77 zam gelirken; domates yüzde 1.56; kuru soğan yüzde 10.20 düşüş gösterdi.

"Dezenflasyon sürecini görebiliyoruz."

Menemen yapımında kullanılan ürünler arasında temmuz ayında fiyatı en çok artan çarliston biber oldu. Çarliston biber fiyatları temmuzda yüzde 12.77 olarak kayıtlara geçti. Biberden sonra ise yumurta geldi. Domates ve soğan fiyatları ise düştü. 

Doç. Dr. Caner Özdurak, “Endeksin asıl amacı 10 lira 15 lira mı oldu, 20 lira mı oldu, oradaki yüzdeyi ölçmek. Geldiğimiz süreçte dezenflasyon sürecini görebiliyoruz” dedi.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
