Van Gölü Ölüyor! Bilim İnsanları Uyardı: Tehlike Uydu Görüntülerine Yansıdı

Van Gölü Ölüyor! Bilim İnsanları Uyardı: Tehlike Uydu Görüntülerine Yansıdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.08.2025 - 11:43

Van Gölü için alarm zilleri çalmaya başladı. Bilim insanlarının yaptığı araştırma Van Gölü'ndeki kirliliğin ciddi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi. Van Gölü'ndeki tehlike uydu görüntülerine yansıdı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 'Van Gölü'nün kendisine ulaşan kirliliği temizlemesi çok daha uzun zaman almaktadır' dedi.

Van Gölü'ndeki kirlilik uydu görüntülerine yansıdı.

Van Gölü'ndeki kirlilik uydu görüntülerine yansıdı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’ne ilişkin Sentinel-3 uydusundan elde edilen görüntüler üzerinde yapılan analizler, göl çevresindeki yerleşim alanlarının yoğun kirlilik yükü taşıdığını ortaya koydu.

Uydu verilerinde, gölün kent merkezlerine yakın kesimlerinde klorofil-a yoğunluğunun, gölün daha az insan etkisine maruz kalan açık bölgelerine göre onlarca kat daha fazla olduğu görüldü. Uzmanlar, biyolojik döngünün yavaş olduğu Van Gölü'nde kirlilik etkilerinin uzun süre kalıcı olduğunu vurguluyor. Arıtılmadan doğrudan göle bırakılan atık suların ise aşırı yosunlaşma, kötü kokular ve ekosistemde ciddi bozulmalar yaratabileceği konusunda uyarıyor.

"Van Gölü'nün bize verdiği açık bir uyarıdır."

"Van Gölü'nün bize verdiği açık bir uyarıdır."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş’un incelediği Sentinel-3 uydu görüntüleri, Van şehir merkezi, Erciş, Tatvan ve Muradiye-Çaldıran'dan gelen Bendimahi Çayı'nın döküldüğü alanlarda klorofil-a düzeyinin 17-18 miligram/metreküp seviyelerine ulaştığını ortaya koydu. Buna karşılık, insan yerleşiminin bulunmadığı açık bölgelerde bu değerin 0,2 miligram/metreküp civarında olduğu belirlendi.

Akkuş, 'Van Gölü'nün açıklarında veya insan yerleşimi olmayan bölgelerde bu değer 0,2 mg/m iken, şehir önlerinde maalesef 17-18 mg/m seviyelerine kadar çıkmaktadır. Bu durum, Van Gölü'nün bize verdiği açık bir uyarıdır. Arıtılmadan göle bırakılan atık sular, gölde ciddi yosunlaşmaya, kötü kokulara ve zamanla göl ekosisteminin çökmesine yol açmaktadır. Eğer bu süreç böyle devam ederse, önümüzdeki yıllarda özellikle büyük şehir merkezlerinin önünde geniş yosun adacıkları oluşacak, göl tabanındaki taşlar tamamen yosun kaplayacak ve burada canlı yaşamı sona erecektir' diye konuştu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
