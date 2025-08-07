Van Gölü Ölüyor! Bilim İnsanları Uyardı: Tehlike Uydu Görüntülerine Yansıdı
Van Gölü için alarm zilleri çalmaya başladı. Bilim insanlarının yaptığı araştırma Van Gölü'ndeki kirliliğin ciddi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi. Van Gölü'ndeki tehlike uydu görüntülerine yansıdı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 'Van Gölü'nün kendisine ulaşan kirliliği temizlemesi çok daha uzun zaman almaktadır' dedi.
Van Gölü'ndeki kirlilik uydu görüntülerine yansıdı.
"Van Gölü'nün bize verdiği açık bir uyarıdır."
