Van Gölü Ölüyor! Bilim İnsanları Uyardı: Tehlike Uydu Görüntülerine Yansıdı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş’un incelediği Sentinel-3 uydu görüntüleri, Van şehir merkezi, Erciş, Tatvan ve Muradiye-Çaldıran'dan gelen Bendimahi Çayı'nın döküldüğü alanlarda klorofil-a düzeyinin 17-18 miligram/metreküp seviyelerine ulaştığını ortaya koydu. Buna karşılık, insan yerleşiminin bulunmadığı açık bölgelerde bu değerin 0,2 miligram/metreküp civarında olduğu belirlendi.

Akkuş, 'Van Gölü'nün açıklarında veya insan yerleşimi olmayan bölgelerde bu değer 0,2 mg/m iken, şehir önlerinde maalesef 17-18 mg/m seviyelerine kadar çıkmaktadır. Bu durum, Van Gölü'nün bize verdiği açık bir uyarıdır. Arıtılmadan göle bırakılan atık sular, gölde ciddi yosunlaşmaya, kötü kokulara ve zamanla göl ekosisteminin çökmesine yol açmaktadır. Eğer bu süreç böyle devam ederse, önümüzdeki yıllarda özellikle büyük şehir merkezlerinin önünde geniş yosun adacıkları oluşacak, göl tabanındaki taşlar tamamen yosun kaplayacak ve burada canlı yaşamı sona erecektir' diye konuştu.