Dün Gece Uyuyamayanlara Kötü Haber: İstanbul İçin Yeniden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Verildi
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken İstanbul başta olmak üzere birkaç şehrimiz yağmura teslim oldu. İstanbul'da 6 Ağustos'ta gündüz saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde etkisini artırdı ve megakentte gök gürültülü sağanak yağışı yaşandı. Meteoroloji'den gelen uyarıya göre 7 Ağustos Perşembe günü de İstanbul dahil olmak üzere 17 ilimizde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
İstanbul sağanak yağışlara teslim.
Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. Megakent bugün de sağanağın etkisinde olacak.
