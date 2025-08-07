onedio
Dün Gece Uyuyamayanlara Kötü Haber: İstanbul İçin Yeniden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Verildi

Dün Gece Uyuyamayanlara Kötü Haber: İstanbul İçin Yeniden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Verildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 10:00

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken İstanbul başta olmak üzere birkaç şehrimiz yağmura teslim oldu. İstanbul'da 6 Ağustos'ta gündüz saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde etkisini artırdı ve megakentte gök gürültülü sağanak yağışı yaşandı. Meteoroloji'den gelen uyarıya göre 7 Ağustos Perşembe günü de İstanbul dahil olmak üzere 17 ilimizde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

İstanbul sağanak yağışlara teslim.

İstanbul sağanak yağışlara teslim.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgaları, tüm yurdu etkisi altına aldı. Son yılların en sıcak Temmuz ayı yaşanırken rekor üstüne rekor kırıldı. 'Havalar ne zaman serinleyecek?' araştırmaları sürerken Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. Birçok ilimizde etkili olan sağanak yağışlar özellikle sıcakların etkisiyle doluluk oranları azalan barajlar için sevindirdi. Kritik seviyelere düşen su seviyesinin bu yağışların ardından biraz olsun yükselmesi bekleniyor.

Özellikle dün akşam saatlerinde İstanbul başta olmak üzere çevre illerde sağanak yağış etkili oldu. Ardı ardına çakan şimşekler, İstanbul'da geceyi aydınlattı.

Dün gece saatlerinde İstanbul;

Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. Megakent bugün de sağanağın etkisinde olacak.

Meteoroloji'den yeni bir uyarı daha geldi. Megakent bugün de sağanağın etkisinde olacak.

7 Ağustos hava durumuna göre İstanbul, Bursa ve İzmir boyunca poyraz etkili olacak. Meteoroloji, İstanbul dahil 17 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verdi. Hava sıcaklıklarının 30 derece civarında seyretmesi beklenirken yağışların gün boyu etkili olacağı tahmin ediliyor.

7 Ağustos Marmara Bölgesi Hava Durumu

BALIKESİR 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 32°C

Parçalı bulutlu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
