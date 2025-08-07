Dün Gece Uyuyamayanlara Kötü Haber: İstanbul İçin Yeniden Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Verildi

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgaları, tüm yurdu etkisi altına aldı. Son yılların en sıcak Temmuz ayı yaşanırken rekor üstüne rekor kırıldı. 'Havalar ne zaman serinleyecek?' araştırmaları sürerken Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. Birçok ilimizde etkili olan sağanak yağışlar özellikle sıcakların etkisiyle doluluk oranları azalan barajlar için sevindirdi. Kritik seviyelere düşen su seviyesinin bu yağışların ardından biraz olsun yükselmesi bekleniyor.

Özellikle dün akşam saatlerinde İstanbul başta olmak üzere çevre illerde sağanak yağış etkili oldu. Ardı ardına çakan şimşekler, İstanbul'da geceyi aydınlattı.