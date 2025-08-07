İstanbul'a Yeni Taksi Geliyor: Taksi Plakalarının Fiyatı Belli Oldu

Yeni sistemde herkes plaka sahibi olamayacak. Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan kişiler ihaleye katılabilecek. Halihazırda aktif olan bazı plakalar için bu koşullar gevşek biçimde uygulanabiliyor ve yıllarca taksi çalıştırmayan plaka sahipleri bulunabiliyor.

Yeni düzenlemeyle, her katılımcı yalnızca bir plaka için başvuru yapabilecek ve ihaleyi kazanması durumunda o plakayı 29 yıl boyunca işletebilecek.

Taksi Plakasına Kimler Başvurabilecek?

Başvuruda bulunacak kişilerin şu şartları sağlaması gerekiyor: