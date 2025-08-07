onedio
İstanbul'a Yeni Taksi Geliyor: Taksi Plakalarının Fiyatı Belli Oldu

Dilara Şimşek
07.08.2025 - 12:39

İstanbul’da uzun süredir sabit kalan ve değer kazanmayan taksi plakalarına yenileri ekleniyor. NTV'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), uygulama bazlı taşımacılık modeli kapsamında 150 yeni taksi plakası için ihale düzenleyecek. Böylece taksi plakalarının fiyat belli olmuş oldu. Peki, taksi plakası nasıl alınır? Taksi plakası kaç TL?

150 yeni taksi plakası için ihale düzenlenecek. Her bir plaka, gerçek kişilere 29 yıllığına ruhsatlandırılarak işletmeye açılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin 135 bin 36 TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor.

NTV'de yer alan habere göre son teklif verme süresi 1 Eylül 2025 saat 12.00’ye kadar. İhale ise 2 Eylül 2025 saat 11.00'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Taksi Plakası Kaç TL?

Belirlenen muhammen bedel ise KDV hariç 4 milyon 501 bin 200 TL olarak açıklandı. Mevcut durumda taksi plakaları, ikinci el piyasasında yaklaşık 7,5 milyon TL'ye alıcı buluyor.

Taksi Plakası Nasıl Alınır?

Yeni sistemde herkes plaka sahibi olamayacak. Mevzuatta belirtilen şartları taşıyan kişiler ihaleye katılabilecek. Halihazırda aktif olan bazı plakalar için bu koşullar gevşek biçimde uygulanabiliyor ve yıllarca taksi çalıştırmayan plaka sahipleri bulunabiliyor.

Yeni düzenlemeyle, her katılımcı yalnızca bir plaka için başvuru yapabilecek ve ihaleyi kazanması durumunda o plakayı 29 yıl boyunca işletebilecek.

Taksi Plakasına Kimler Başvurabilecek?

Başvuruda bulunacak kişilerin şu şartları sağlaması gerekiyor:

  • Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak benimsediğini ve toplu taşıma alanında başka plakaya sahip olmadığını yazılı beyanla kabul etmesi,

  • 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki koşulları taşıması,

  • Taksi taşımacılığına dair yönetmelikleri bilmesi ve UKOME kararlarına uyacağını taahhüt etmesi,

  • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

  • İstanbul’da ikamet ettiğini, e-Devlet üzerinden alınacak ikamet belgesiyle belgelemesi,

  • 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olması,

  • Adli sicil kaydının temiz olması ve belirli ceza maddelerinden hüküm giymemiş olması (örneğin: kasten adam öldürme, cinsel suçlar, dolandırıcılık vb.)

  • Tüm belgeler, www.turkiye.gov.tr üzerinden karekodlu ve resmi olacak şekilde alınmalı.

