İş İnsanı Halit Yukay’ın Teknesi Parçalanmış Olarak Bulunmuştu: Gemi Kaptanı Gözaltına Alındı
Yalova’dan denize açılan iş insanı Halit Yukay’a ait tekne Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak bulunmuştu. Yukay’ı arama çalışmaları 3’üncü gününde sürerken, C.T. isimli kuru yük gemisi kaptanı gözaltını alındı. Kuru yük gemisininin tekneye çarpmış olabileceği iddia ediliyor.
Balıkesir Valiliği, taknesi parçalanmış olarak bulunan Halit Yukay’ı arama çalışmalarından görüntüler paylaştı.
Arama çalışmalarından görüntüler 👇
Olayla ilgili kuru yük gemisi kaptanı gözaltına alındı.
