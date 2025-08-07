onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İş İnsanı Halit Yukay’ın Teknesi Parçalanmış Olarak Bulunmuştu: Gemi Kaptanı Gözaltına Alındı

İş İnsanı Halit Yukay’ın Teknesi Parçalanmış Olarak Bulunmuştu: Gemi Kaptanı Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.08.2025 - 18:08

Yalova’dan denize açılan iş insanı Halit Yukay’a ait tekne Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak bulunmuştu. Yukay’ı arama çalışmaları 3’üncü gününde sürerken, C.T. isimli kuru yük gemisi kaptanı gözaltını alındı. Kuru yük gemisininin tekneye çarpmış olabileceği iddia ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balıkesir Valiliği, taknesi parçalanmış olarak bulunan Halit Yukay’ı arama çalışmalarından görüntüler paylaştı.

Balıkesir Valiliği, taknesi parçalanmış olarak bulunan Halit Yukay’ı arama çalışmalarından görüntüler paylaştı.

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı. 3 gündür yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı.

Arama çalışmalarından görüntüler 👇

Olayla ilgili kuru yük gemisi kaptanı gözaltına alındı.

Olayla ilgili kuru yük gemisi kaptanı gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yük gemisi kaptanı C.T., ’Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.’nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
türkiye39 osmanlı

NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : CHP BELEDİYELERİ İÇİN EMPATİ ZAMANIAslında beledi... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2025/08/chp-belediyeleri-icin-empati-zamani.... Devamını Gör