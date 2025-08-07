onedio
Dayanamadı: Sezen Aksu'dan Ayşe Barım ve Murat Çalık İçin Tahliye Çağrısı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.08.2025 - 13:59

Uzun sürelerdir cezaevinde tutulan Murat Çalık ve Ayşe Barım'ın sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşirken, bir tahliye çağrısı da Minik Serçe Sezen Aksu'dan geldi. 

Sezen Aksu, 'Ayşe Barım ve Murat Çalık'ın sağlığı ile hayatları sizin yükümlülüğünüzdür' diyerek hükümete seslendi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor.

Vakıf olmayanlar için kısa bir özet geçelim; 

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan kanser hastası Murat Çalık'ın Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edildikten sonra sağlık durumunun kötüleştiği öğrenilmiş, geçtiğimiz haftalarda hastaneye sevk edilen Murat Çalık, lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti. Çalık'ın toplamda 21 kilo verdiği ve kemik iliğinden biyopsi örneği alındığı öğrenilmişti. Geçtiğimiz günlerde yeniden biyopsi yapılan Murat Çalık, dün itibariyle yeniden cezaevine dönmüştü. 

Gezi Parkı Davası” kapsamında uzun süredir tutuklu bulunan Ayşe Barım’ın ise cezaevinde 20 kilo kaybettiği ve sağlık durumunun kötüye gittiği ortaya çıkmıştı. TTB sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konunun aciliyeti sebebiyle ön rapor düzenlendiğini duyurmuş, raporda 'Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz' cümlelerinin yer aldığı öğrenilmişi.

Aylardır bitmek bilmeyen tutuklama sürecine dayanamayan Sezen Aksu'dan Murat Çalık ve Ayşe Barım için acil tahliye çağrısı geldi.

Resmi internet sayfasının 'Sezen'den' kısmından yayınlanan mesaja 'Kısa cümleler kuracağım' diyerek başlayan Sezen Aksu

'Ayşe Barım ve Murat Çalık hayati tehlike altındadır. Vakit geçirilmeden tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır.  

Devlet görevlilerinin meşruiyetinin yegâne temeli, vatandaşına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesinde yatar.  

Ayşe Barım’ın, Murat Çalık’ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür.  Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle...' diyerek hükümete seslendi.

👇

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Spook

Kurma Sezen, kısa veya uzun cümle kurma. Konuşman gereken zamanda “Yetmez ama evet.” dedin. Bu cehennemin taşlarını sen, baban ve benzerleriniz döşedi. Şimdi... Devamını Gör

ipimle kuşağım

sezen hanım sen sus. biz gereken tepkiyi veriyoruz. Sen otur şarkı yaz şarkı söyle, memleket meselelerine karışma! son karıştığında yetmez ama evetçiydin. sa... Devamını Gör