Dayanamadı: Sezen Aksu'dan Ayşe Barım ve Murat Çalık İçin Tahliye Çağrısı!
Uzun sürelerdir cezaevinde tutulan Murat Çalık ve Ayşe Barım'ın sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşirken, bir tahliye çağrısı da Minik Serçe Sezen Aksu'dan geldi.
Sezen Aksu, 'Ayşe Barım ve Murat Çalık'ın sağlığı ile hayatları sizin yükümlülüğünüzdür' diyerek hükümete seslendi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu gün geçtikçe kötüye gidiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylardır bitmek bilmeyen tutuklama sürecine dayanamayan Sezen Aksu'dan Murat Çalık ve Ayşe Barım için acil tahliye çağrısı geldi.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kurma Sezen, kısa veya uzun cümle kurma. Konuşman gereken zamanda “Yetmez ama evet.” dedin. Bu cehennemin taşlarını sen, baban ve benzerleriniz döşedi. Şimdi... Devamını Gör
sezen hanım sen sus. biz gereken tepkiyi veriyoruz. Sen otur şarkı yaz şarkı söyle, memleket meselelerine karışma! son karıştığında yetmez ama evetçiydin. sa... Devamını Gör