Estetik mi? Alın Teri mi? Nazlı Sabancı'nın Ultra Belirgin Karın Kasları Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.08.2025 - 08:49

Yazı dolu dolu geçirip, hemen hemen dünyanın dört bir yanını gezdikten sonra Türkiye'ye dönen Nazlı Sabancı, soluğu kaynanası Arzu Sabancı'yla beraber Jennifer Lopez konserinde almıştı. 

Geceden farklı farklı pozlar paylaşan Nazlı Sabancı'nın ekstra belirgin karın kasları dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Haziran'da biricik kocası Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladıktan sonra soluğu Bodrum'da alan Nazlı Sabancı, uzun bir tatil serüvenine çıkmıştı.

Önce İtalya'nın Capri adasına, ardından Monako'ya giden Nazlı Sabancı'nın son durağı Fransa olmuştu. 

Cannes'ta şık şıkıdım giyinip gezen, sosyal medyadaki takipçilerini de merakta bırakmayıp birçok poz paylaşan Nazlı Sabancı, Türkiye'ye daha yeni dönmüştü. 

Hacı Sabancı'yla altından kalkmaya çalıştıkları, başka bir kadından bir başka çocuk, yani Uzay meselesi uzun bir süredir rafa kaldırılmış gibi gözüküyordu.

İstanbul'a döner dönmez soluğu kıymetli kaynanasının yanı başında alan Nazlı Sabancı'yı Jennifer Lopez konserinde görmüştük.

Hacı bey eşlik etmemişti ancak Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın JLo gecesinde saatler öncesinden hazır bulunmasının tek bir sebebi vardı; Faruk Sabancı'nın Lopez'den önce DJ performansıyla sahne alması!

Ailenin DJ'i Faruk Sabancı, her zaman olduğu gibi tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oraya kadar özellikle kendisini izlemeye gelen Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'yla bir poz vermeyi de ihmal etmemişti. JLo gecesinde bir nevi Sabancı rüzgarı esmişti anlayacağınız!

Geceden farklı pozlar paylaşmaya devam eden Nazlı Sabancı, ışık doğru açıyı bulduğunda vücudundaki belirgin bir detayla dikkat çekti!

Sosyetenin popüler isimlerinde Aslı Şen'le paylaştığı fotoğrafta Nazlı Sabancı'nın ultra belirgin karın kasları parıl parıl parladı. 

Bugüne dek birçok ünlünün estetikle yaptırılmış yapay karın kaslarını gördüğümüzden Nazlı Sabancı'nınki hakikaten alın teri mi yoksa o da mı estetik bir müdahaleyle bu kadar 'fit' oldu bilemedik!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

