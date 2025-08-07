Estetik mi? Alın Teri mi? Nazlı Sabancı'nın Ultra Belirgin Karın Kasları Dikkat Çekti!
Yazı dolu dolu geçirip, hemen hemen dünyanın dört bir yanını gezdikten sonra Türkiye'ye dönen Nazlı Sabancı, soluğu kaynanası Arzu Sabancı'yla beraber Jennifer Lopez konserinde almıştı.
Geceden farklı farklı pozlar paylaşan Nazlı Sabancı'nın ekstra belirgin karın kasları dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Haziran'da biricik kocası Hacı Sabancı'nın doğum gününü kutladıktan sonra soluğu Bodrum'da alan Nazlı Sabancı, uzun bir tatil serüvenine çıkmıştı.
İstanbul'a döner dönmez soluğu kıymetli kaynanasının yanı başında alan Nazlı Sabancı'yı Jennifer Lopez konserinde görmüştük.
Geceden farklı pozlar paylaşmaya devam eden Nazlı Sabancı, ışık doğru açıyı bulduğunda vücudundaki belirgin bir detayla dikkat çekti!
