Böylesini İlk Defa Görüyoruz: Estetikten Geçilmeyen Ebru Yaşar'ın Kaskatı Duran Gamzesi Dillere Fena Düştü!
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kültür Yolu Festivalı kapsamında Van'da sahne alan şarkıcı Ebru Yaşar'ın konser öncesi verdiği röportajda kaskatı duran gamzesi dikkat çekti! Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık dikkat çeken Ebru Yaşar, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Zaman içerisinde müthiş bir değişim geçiren Ebru Yaşar'ı mutlaka tanırsınız.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Türkiye Kültür Festivali'nde sahne almadan önce verdiği röportajda havada asılı duran, kaskatı gamzesi!
