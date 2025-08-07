Böylesini İlk Defa Görüyoruz: Estetikten Geçilmeyen Ebru Yaşar'ın Kaskatı Duran Gamzesi Dillere Fena Düştü!

Sesiyle olduğu kadar pahalı giyim tarzı ile de sık sık gündeme gelen şarkıcı, düzenli olarak estetik müdahaleler yaptırdığını bildiğimiz, her seferinde başkalaşan ünlüler arasında yer alıyor.

Yukarıda gördüğünüz üzere geçmişte bambaşka hatlara sahip olan Ebru Yaşar, şimdilerde meslektaşlarının yaptırdığı tüm işlemlerden geçmiş, herkesin birbirine benzediğinden yakındığımız o yüz tipine sahip!