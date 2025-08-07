onedio
Böylesini İlk Defa Görüyoruz: Estetikten Geçilmeyen Ebru Yaşar'ın Kaskatı Duran Gamzesi Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
07.08.2025 - 13:24

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kültür Yolu Festivalı kapsamında Van'da sahne alan şarkıcı Ebru Yaşar'ın konser öncesi verdiği röportajda kaskatı duran gamzesi dikkat çekti! Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık dikkat çeken Ebru Yaşar, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Zaman içerisinde müthiş bir değişim geçiren Ebru Yaşar'ı mutlaka tanırsınız.

Sesiyle olduğu kadar pahalı giyim tarzı ile de sık sık gündeme gelen şarkıcı, düzenli olarak estetik müdahaleler yaptırdığını bildiğimiz, her seferinde başkalaşan ünlüler arasında yer alıyor. 

Yukarıda gördüğünüz üzere geçmişte bambaşka hatlara sahip olan Ebru Yaşar, şimdilerde meslektaşlarının yaptırdığı tüm işlemlerden geçmiş, herkesin birbirine benzediğinden yakındığımız o yüz tipine sahip!

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Türkiye Kültür Festivali'nde sahne almadan önce verdiği röportajda havada asılı duran, kaskatı gamzesi!

