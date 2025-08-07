THY’den KAP’a Açıklama: Air Europa’dan Hisse Alınması İçin Teklif Yapılacak
Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, İspanya merkezli havayolu şirketi Air Europa’nın azınlık hissesini almak için teklif sunmaya karar verdiğini duyuruldu.
THY, Air Eurapa’nın İber Yarımadası ve Latin Amerika’daki güçlü müşteri profili nedeniyle yatırım yapılacağını açıkladı.
Yüzde 49,12’lik hissesi Türkiye Valık Fonu’na ait olan THY’nin yüzde 50,88’lik hissesi ise borsada halka açık şekilde işlem görüyor.
