THY’den KAP’a Açıklama: Air Europa’dan Hisse Alınması İçin Teklif Yapılacak

THY
İsmail Kahraman
07.08.2025 - 21:34

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, İspanya merkezli havayolu şirketi Air Europa’nın azınlık hissesini almak için teklif sunmaya karar verdiğini duyuruldu.

THY, Air Eurapa’nın İber Yarımadası ve Latin Amerika’daki güçlü müşteri profili nedeniyle yatırım yapılacağını açıkladı.

Yüzde 49,12’lik hissesi Türkiye Valık Fonu’na ait olan THY’nin yüzde 50,88’lik hissesi ise borsada halka açık şekilde işlem görüyor.

THY’den yapılan açıklamada yatırım hedefleri hakkında önemli bir karar alındığı duyuruldu.

“20.06.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere Ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla Air Europa Holding S.L.U. ('Air Europa')'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler gerçekleştirmektedir. 

Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda ilgili yatırımın Ortaklığımızın 2033 stratejisi kapsamındaki uzun vadeli değer üretme hedefleriyle uyumlu olacak şekilde; Yolcu ve kargo segmentlerinde Türk Hava Yolları'nın küresel ağı ile Air Europa'nın İber Yarımadası ve Latin Amerika'daki güçlü konumunun birbirini tamamlayıcı nitelikte olması sayesinde Latin Amerika pazarında ölçekli ve hızlı büyüme sağlanmasına ve İştirak ve bağlı ortaklıklarımız nezdindeki havacılık ekosistemimiz için yeni gelir kanalları ve bölgesel operasyon çeşitliliğiyle birlikte kaldıraç etkisi oluşturulmasına katkı sunacağı değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda Ortaklığımız, Air Europa'dan azınlık hissesi alınarak yatırım yapılması için Hava Yolu'na bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar vermiştir. Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

