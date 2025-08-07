onedio
Operasyon Polis Kamerasında: 33 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Kişi Evdeki Rafın Arkasına Saklanmaya Çalıştı

Edirne
07.08.2025 - 20:50

Hakkında 33 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.K’nın İpsala ilçesinde bir evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler eve baskın düzenledi.

Polislerden evdeki rafın arkasına saklanarak kaçmaya çalışan M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Rafın arkasında saklanan firarinin yakalanma anı👇

‘Birden fazla kişiyle geceleyin silahlı yağma’ suçundan aranıyormuş.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İpsala’da bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda ‘Birden fazla kişiyle geceleyin silahlı yağma’ suçundan hakkında 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K.'yı, evde saklandığı rafın arkasında yakalayarak, gözaltına aldı. M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

