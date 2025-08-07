onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Güney Kore’nin Konuştuğu Türk Diplomat: Alkollü Araç Kullandı, Taksiye Çarptı ve Polise Direndi!

Güney Kore’nin Konuştuğu Türk Diplomat: Alkollü Araç Kullandı, Taksiye Çarptı ve Polise Direndi!

Güney Kore
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.08.2025 - 00:07

Türkiye’nin Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde görev yapan Birinci Müsteşar Sezai Tolga Şimşir ülkeninde gündemine oturdu.

Şimşir alkollü olarak kullandığı araçla bir taksiye çarptı sonrasında taksici ile kavga etti. Olay yerine gelen polislere de direnen Sezai Tolga Şimşir günün en çok konuşulan isimlerinden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin Güney Kore’de bulunan büyükelçiliğinde görevli diplomat Sezai Tolga Şimşir ortalığı karıştırdı.

Türkiye’nin Güney Kore’de bulunan büyükelçiliğinde görevli diplomat Sezai Tolga Şimşir ortalığı karıştırdı.

Güney Kore basınında çıkan haberde, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde görev yapan Birinci Müsteşar Sezai Tolga Şimşir’in alkollü şekilde kullandığı araçla bir taksiye çarptığı açıklandı.

Şimşir sonrasında 20 dakika boyunca olay yerinden kaçmış ve kendisini takip eden taksiciye saldırmış. Olay yerine gelen polislere de diplomatik dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle direnen Şimşir’in Güney Kore’de günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

İşte Serbestiyet tarafından altyazılı olarak paylaşılan haber 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın