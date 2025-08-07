Güney Kore’nin Konuştuğu Türk Diplomat: Alkollü Araç Kullandı, Taksiye Çarptı ve Polise Direndi!
Türkiye’nin Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde görev yapan Birinci Müsteşar Sezai Tolga Şimşir ülkeninde gündemine oturdu.
Şimşir alkollü olarak kullandığı araçla bir taksiye çarptı sonrasında taksici ile kavga etti. Olay yerine gelen polislere de direnen Sezai Tolga Şimşir günün en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Türkiye’nin Güney Kore’de bulunan büyükelçiliğinde görevli diplomat Sezai Tolga Şimşir ortalığı karıştırdı.
İşte Serbestiyet tarafından altyazılı olarak paylaşılan haber 👇
