Güney Kore’nin Konuştuğu Türk Diplomat: Alkollü Araç Kullandı, Taksiye Çarptı ve Polise Direndi!

Güney Kore basınında çıkan haberde, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde görev yapan Birinci Müsteşar Sezai Tolga Şimşir’in alkollü şekilde kullandığı araçla bir taksiye çarptığı açıklandı.

Şimşir sonrasında 20 dakika boyunca olay yerinden kaçmış ve kendisini takip eden taksiciye saldırmış. Olay yerine gelen polislere de diplomatik dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle direnen Şimşir’in Güney Kore’de günün en çok konuşulan konularından biri oldu.