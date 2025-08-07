Özgür Özel Rüşvet İstediğini Açıklamıştı: Avukat Mehmet Yıldırım Yurt Dışına Kaçarken Gözaltına Alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam düzenlenen mitingde avukat Mehmet Yıldırım isimli kişinin belediyelere düzenlenen operasyonlarda tutuklanan kişilerin ailesinden para istediğini iddia etmişti.
Özgür Özel’in “İBB davası üzerinden borsa kuruldu” iddiasında adı geçen Mehmet Yıldırım yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
CHP’nin İstanbul’un Tuzla ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan Özgür Özel, İBB dosyası üzerinden borsa oluşturulduğunu iddia etmişti.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇
