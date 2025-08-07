onedio
Özgür Özel Rüşvet İstediğini Açıklamıştı: Avukat Mehmet Yıldırım Yurt Dışına Kaçarken Gözaltına Alındı

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.08.2025 - 23:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam düzenlenen mitingde avukat Mehmet Yıldırım isimli kişinin belediyelere düzenlenen operasyonlarda tutuklanan kişilerin ailesinden para istediğini iddia etmişti. 

Özgür Özel’in “İBB davası üzerinden borsa kuruldu” iddiasında adı geçen Mehmet Yıldırım yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

CHP’nin İstanbul’un Tuzla ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan Özgür Özel, İBB dosyası üzerinden borsa oluşturulduğunu iddia etmişti.

Özgür Özel, Mehmet Yıldırım adlı avukatın savcılarla işbirliği halinde tutukluların ailelerinden para aldığını iddia etti. CHP lideri, bu avukatın tutukluları ziyaret ederek “Beni savcı bey gönderdi, avukatlığını yapacağım” dediğini savundu.

Özgür Özel’in iddiası sonrasında yurt dışına kaçmaya çalışan Mehmet Yıldırım gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇

'CHP lideri Özgür Özel’in dün adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti tarafından bu akşam filmlere konu olacak bir şekilde yakalandı. Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için Antalya’ya gittiği iddia ediliyor.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
