onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kobra Murat'ın Kızına Taktığı Boyu Kadar Altınlar Görenleri Hayrete Düşürdü

Kobra Murat'ın Kızına Taktığı Boyu Kadar Altınlar Görenleri Hayrete Düşürdü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.08.2025 - 19:47

Kobra Murat sahne adıyla ün salmış Murat Divandiler, tarzıyla ve altın varak eviyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 'Roman müziğinin kralı' olarak anılan Kobra Murat'ın süse, altına, takıya, ışıltıya düşkünlüğü bilinen bir gerçek. Son olarak Kobra Murat'ın evlilik yolundaki kızına taktığı boyu kadar altınlar dikkat çekti. Kobra Murat o anları TikTok hesabından paylaştı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Roman müziği, altın, süs püs, tak-takıştır denilince akla tek bir ismin gelmesi lazım: KOBRA MURAT!

Roman müziği, altın, süs püs, tak-takıştır denilince akla tek bir ismin gelmesi lazım: KOBRA MURAT!

Kendine has tarzı ve üslubuyla gönülleri fetheden Kobra Murat'ı tanımayan yoktur elbette. Baştan aşağı altın varaklarla kapladığı evi görenleri hayrete düşüren Kobra Murat, bu kez kızını altına boğdu. Evlilik yolunda olan kızına boyu kadar altınlar takan Kobra Murat, o anları X hesabından paylaştı.

E tabi Kobra Murat her seferinde aşkını dakikalarca dile getirdiği ve yere göğe sığdıramadığı eşi ile gelinini de altında boğdu...

E tabi Kobra Murat her seferinde aşkını dakikalarca dile getirdiği ve yere göğe sığdıramadığı eşi ile gelinini de altında boğdu...

Kobra Murat, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda ise kızına olan sevgisini dile getirdi. İltifatın ve güzel kelimelerin sıralandığı mesaj şöyleydi:

'Kobra Murat'ın prenses kızı Sergül Divandiler ciğerimi titreten kıymetlim prenses kızım tepeden tırnağa Allah'ın nuru evladım hanımefendi saygılı sevgili kibar nazik kalbinde hazine yatmış başımızın tacı gönlümüzün ilacı evimizin ailemizin sülalemizin sultanı kraliçemiz abdestli kuranlı kitaplı dinli imanlı namazlı niyazlı on parmağında marifet evimize bolluk bereket sağlık huzur mutluluk getiren bereketlim kısmetlim uğurum tılsımım kanatsız melek kızım Sergül yaşama gücüm anamın adını taşıyan evimin tek gülü sülalemin nazlısı dokuz cariyeleli saray sulatanım aşkım nefesim gonca gülüm onurum gururum evladım seninle gurur duyuyorum babaaamm hayallerin gerçek olsun hayatın her anı güzelliler içinde olsun babaaamm.'

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
4
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın