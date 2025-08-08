Kobra Murat'ın Kızına Taktığı Boyu Kadar Altınlar Görenleri Hayrete Düşürdü
Kobra Murat sahne adıyla ün salmış Murat Divandiler, tarzıyla ve altın varak eviyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 'Roman müziğinin kralı' olarak anılan Kobra Murat'ın süse, altına, takıya, ışıltıya düşkünlüğü bilinen bir gerçek. Son olarak Kobra Murat'ın evlilik yolundaki kızına taktığı boyu kadar altınlar dikkat çekti. Kobra Murat o anları TikTok hesabından paylaştı.
Roman müziği, altın, süs püs, tak-takıştır denilince akla tek bir ismin gelmesi lazım: KOBRA MURAT!
E tabi Kobra Murat her seferinde aşkını dakikalarca dile getirdiği ve yere göğe sığdıramadığı eşi ile gelinini de altında boğdu...
