Alp Navruz Bodrum'da Şaşırttı: Bıyıklı İmajı ve Kilolu Hali Olay Oldu!
Ünlü isimler Bodrum sahillerinde boy göstermeye devam ediyor. Sıcak havaların tadını çıkaran isimlerden biri de yakışıklı oyuncu Alp Navruz oldu. Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; arkadaşlarıyla plajda keyif yapan oyuncu, imaj değişikliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Sakallarını kesip bıyık bırakan Navruz’un kilolu hali de dikkatlerden kaçmadı.
İşte tatil sezonuna damga vuran o kareler…
Son yılların popüler ekran yüzlerinden biri olan Alp Navruz'ı birçoğunuz tanıyordur.
Şimdilerde dinlenme moduna geçen Alp Navruz, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.
Uzun süredir sakallı görmeye alıştığımız Navruz, sakallarını kesip yalnızca bıyık bıraktı.
