Alp Navruz Bodrum'da Şaşırttı: Bıyıklı İmajı ve Kilolu Hali Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.08.2025 - 15:02

Ünlü isimler Bodrum sahillerinde boy göstermeye devam ediyor. Sıcak havaların tadını çıkaran isimlerden biri de yakışıklı oyuncu Alp Navruz oldu. Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; arkadaşlarıyla plajda keyif yapan oyuncu, imaj değişikliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Sakallarını kesip bıyık bırakan Navruz’un kilolu hali de dikkatlerden kaçmadı. 

İşte tatil sezonuna damga vuran o kareler…

Kaynak: https://www.haberturk.com/alp-navruz-...
Son yılların popüler ekran yüzlerinden biri olan Alp Navruz'ı birçoğunuz tanıyordur.

“Aşk Laftan Anlamaz”, “Elimi Bırakma” ve “Ada Masalı” gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bir dönem “Ada Masalı” dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan’la aşk yaşamış, ikili yaklaşık bir yıl süren ilişkilerini sürpriz şekilde noktalamıştı. Magazin kulislerinde ayrılık nedeni olarak Nevruz’un sevgilisinin işine fazlaca müdahale etmesinin etkili olduğu iddia edilmişti. 

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan “Piyasa” dizisinde İlayda Alişan ile başrolü paylaşan oyuncu, proje reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca altıncı bölümde final yapmıştı.

Şimdilerde dinlenme moduna geçen Alp Navruz, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; arkadaşlarıyla birlikte plajda görüntülenen oyuncu, imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Uzun süredir sakallı görmeye alıştığımız Navruz, sakallarını kesip yalnızca bıyık bıraktı.

Ancak hayranlarının dikkatinden kaçmayan başka bir detay daha vardı: oyuncunun aldığı kilolar... 🥲

