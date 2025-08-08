Ünlü Rapçi Blok 3 Hakkında Şok İddia: "Denize Atacağız" Tehdidi ve 7 Milyonluk Boş Senet!
Blok 3 geçtiğimiz haftalarda art arda iptal edilen konserleriyle gündeme gelmişti. Ünlü rapçi, iptallerin organizatör hataları yüzünden yaşandığını açıklamış, ardından yakaladığı organizatörle video çekmişti. O organizatör ise sessizliğini bozdu ve olayın bambaşka bir boyutunu ortaya koydu. Organizator, tehdit edildiğini ve zorla boş senet imzalatıldığını öne sürerek soluğu mahkemede aldı.
İşte ses getiren davanın perde arkası.
Kaynak: Ekol TV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemin en çok dinlenen rapçilerinden BLOK3, geçtiğimiz haftalarda Kadıköy’de konser vermeye hazırlanıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o organizatör ilk kez konuştu!
Organizatörün avukatı Burak Erdem ise, “Nitelikli yağma ve iki kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Bu organize bir şekilde yapılmış” dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın