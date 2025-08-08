onedio
Ünlü Rapçi Blok 3 Hakkında Şok İddia: "Denize Atacağız" Tehdidi ve 7 Milyonluk Boş Senet!

Ünlü Rapçi Blok 3 Hakkında Şok İddia: "Denize Atacağız" Tehdidi ve 7 Milyonluk Boş Senet!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.08.2025 - 12:35

Blok 3 geçtiğimiz haftalarda art arda iptal edilen konserleriyle gündeme gelmişti. Ünlü rapçi, iptallerin organizatör hataları yüzünden yaşandığını açıklamış, ardından yakaladığı organizatörle video çekmişti. O organizatör ise sessizliğini bozdu ve olayın bambaşka bir boyutunu ortaya koydu. Organizator, tehdit edildiğini ve zorla boş senet imzalatıldığını öne sürerek soluğu mahkemede aldı. 

İşte ses getiren davanın perde arkası.

Kaynak: Ekol TV

Son dönemin en çok dinlenen rapçilerinden BLOK3, geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'de konser vermeye hazırlanıyordu.

Son dönemin en çok dinlenen rapçilerinden BLOK3, geçtiğimiz haftalarda Kadıköy’de konser vermeye hazırlanıyordu.

Ancak iddialara göre organizatör, etkinliğin maliyetini karşılayamayınca konser iptal edildi. Ne olduysa bundan sonra oldu.

Ünlü rapçi, konser alanında yakaladığı organizatörle bir video çekmiş, “Bütün İstanbul’a senin yüzünden küçük düşmüşüm, sen reklam oldun, anlat şimdi” sözleriyle dikkat çekmişti. O esnada yanında bulunan arkadaşının da organizatörün koluna sertçe vurduğu görüntülere yansımıştı.

İşte o organizatör ilk kez konuştu!

İşte o organizatör ilk kez konuştu!

Blok 3’ün, iptal edilen konserin ardından organizatöre zorla senet imzalattığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Olay kısa sürede yargıya taşındı. Ekol TV’ye konuşan organizatör, “BLOK3 geldikten sonra arkadaşları etrafımı sardı. Polisi aradım, biri ‘Biz buraya konuşmaya gelmedik, kırın şunun ağzını yüzünü’ dedi. Şirketimin adını paylaştığı için herkes numaramı bulup aramaya başladı. Etkinliği iptal edemezsin, paralarımızı ödeyeceksin dediler. Blok 3’ün menajeri ‘Hiçbir yere kaçma, buradan çıkamayacaksın, seni denize atacağız’ dedi. 7 milyon liralık boş senet imzaladım, üzerinde firma adı bile yoktu” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Organizatörün avukatı Burak Erdem ise, "Nitelikli yağma ve iki kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Bu organize bir şekilde yapılmış" dedi.

Organizatörün avukatı Burak Erdem ise, “Nitelikli yağma ve iki kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Bu organize bir şekilde yapılmış” dedi.

BLOK3 ise tüm bu iddiaları reddediyor. Şimdi gözler, tarafların mahkeme karşısında vereceği ifadelerde. Bakalım davada neler yaşanacak? Bekleyip göreceğiz.

