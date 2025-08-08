onedio
Edis'in Yeni Teklisi "Sakin Ol" Yayında: 2017'de Kendine Verdiği Mesajını Yıllar Sonra Şarkıya Taşıdı!

Edis’in Yeni Teklisi “Sakin Ol” Yayında: 2017’de Kendine Verdiği Mesajını Yıllar Sonra Şarkıya Taşıdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.08.2025 - 09:43

Geçtiğimiz günlerde Kosova’da gerçekleşen Sunny Hill Festivali’nde Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaşarak ülkemizi gururlandıran Edis, bu kez yeni albümüyle heyecanla bekleniyor. Albüm öncesinde sürpriz yapan sanatçı, bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda yayımladığı “Sakin Ol” teklisiyle hayranlarını sevindirdi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Türk pop müziğinin en parlak yıldızlarından Edis, "Benim Ol", "Martılar" ve "Arıyorum" gibi hit şarkılarıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da adından söz ettiriyor.

Türk pop müziğinin en parlak yıldızlarından Edis, “Benim Ol”, “Martılar” ve “Arıyorum” gibi hit şarkılarıyla sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da adından söz ettiriyor.

Sahne enerjisi ve karizmatik duruşuyla her konserini bir şölene çeviren sanatçı, geçtiğimiz hafta Kosova’da düzenlenen Sunny Hill Festivali’nde Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaşarak büyük bir gurur yaşattı. Bu özel performans, sosyal medyada binlerce paylaşım alarak Türkiye’nin gündemine oturdu.

Şimdi ise Edis, heyecanla beklenen yeni albümünden önce hayranlarına sürpriz yaptı.

"Sakin Ol" adlı yeni teklisi, bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında.

“Sakin Ol” adlı yeni teklisi, bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında.

Söz ve müziği Edis, Emrah Karakuyu ve Efe Çelik imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Zeki Arkun ve Artz üstlendi. Edis’in karakteristik müzik diliyle şekillenen “Sakin Ol”, finalinde sanatçının ilk şarkısı “Benim Ol”a nostaljik bir selam gönderiyor. Ayrıca şarkıda, 2017’de verdiği bir röportajda “Gelecekteki Edis’e mesajın var mı?” sorusuna verdiği “Sakin” cevabı da yer alıyor.

15 Ağustos’ta yayımlanacak yeni albümünün habercisi olan “Sakin Ol”, Edis’in müzikal yolculuğundaki hem duygusal hem de enerjik duraklardan biri olarak şimdiden dinleyicinin gönlünü fethetti.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
