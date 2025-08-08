Edis’in Yeni Teklisi “Sakin Ol” Yayında: 2017’de Kendine Verdiği Mesajını Yıllar Sonra Şarkıya Taşıdı!
Geçtiğimiz günlerde Kosova’da gerçekleşen Sunny Hill Festivali’nde Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaşarak ülkemizi gururlandıran Edis, bu kez yeni albümüyle heyecanla bekleniyor. Albüm öncesinde sürpriz yapan sanatçı, bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda yayımladığı “Sakin Ol” teklisiyle hayranlarını sevindirdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Türk pop müziğinin en parlak yıldızlarından Edis, “Benim Ol”, “Martılar” ve “Arıyorum” gibi hit şarkılarıyla sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da adından söz ettiriyor.
“Sakin Ol” adlı yeni teklisi, bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda yayında.
