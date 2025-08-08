Edis’in Yeni Teklisi “Sakin Ol” Yayında: 2017’de Kendine Verdiği Mesajını Yıllar Sonra Şarkıya Taşıdı!

Söz ve müziği Edis, Emrah Karakuyu ve Efe Çelik imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Zeki Arkun ve Artz üstlendi. Edis’in karakteristik müzik diliyle şekillenen “Sakin Ol”, finalinde sanatçının ilk şarkısı “Benim Ol”a nostaljik bir selam gönderiyor. Ayrıca şarkıda, 2017’de verdiği bir röportajda “Gelecekteki Edis’e mesajın var mı?” sorusuna verdiği “Sakin” cevabı da yer alıyor.

15 Ağustos’ta yayımlanacak yeni albümünün habercisi olan “Sakin Ol”, Edis’in müzikal yolculuğundaki hem duygusal hem de enerjik duraklardan biri olarak şimdiden dinleyicinin gönlünü fethetti.