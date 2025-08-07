onedio
Justin Utanır mısın Bilmem: Jennifer Lopez Türkiye'den Ayrılırken İstanbul Konserinden Video Paylaştı

Justin Utanır mısın Bilmem: Jennifer Lopez Türkiye'den Ayrılırken İstanbul Konserinden Video Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.08.2025 - 15:28

Dünyaca ünlü yıldızlar bu hafta Türkiye sahnelerinde fırtına gibi esti. 30 Temmuz’da Justin Timberlake, 5 Ağustos’ta ise Jennifer Lopez ülkemizde hayranlarıyla buluştu. Timberlake, konser verdiği ülkeleri paylaşırken Türkiye’yi es geçerek hayranlarını üzmüştü. Jennifer Lopez ise konser sonrası Türkiye’ye özel paylaşımıyla gönülleri fethetti. Justin utanır mı bilemeyiz… 

İşte detaylar 👇

Dünyanın en çok konuşulan yıldızlarından Justin Timberlake ve Jennifer Lopez, yaz konserleri kapsamında Türkiye’de sahne aldı.

Her biri kendi tarzında yıllardır müzik endüstrisine damga vuran bu iki dev isim, Türkiye'deki hayranları için unutulmaz birer geceye imza attı.

İlk olarak 30 Temmuz’da sahneye çıkan Timberlake, İstanbul’da verdiği konserle adeta müzik şöleni yaşattı. Sahne performansı, enerjisi ve danslarıyla dünya starı unvanını sonuna kadar hak etti. Ancak konserin perde arkası epey sancılıydı. Binlerce lira vererek bilet alan izleyiciler, saatlerce kapıda beklemek zorunda kaldı, bazıları ise içeri dahi giremedi. Organizatör firma, yaşanan kaosun gerekçesini “terör tehdidi” olarak açıklamış, 1000 çevik kuvvet ve terörle mücadele ekibinin görevli olduğunu duyurmuştu. Hatta İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün olası bir saldırıyı önlediği bile öne sürülmüştü. Ancak emniyet kaynakları bu iddiaları yalanladı.

5 Ağustos akşamı ise sahne sırası Jennifer Lopez’deydi.

Antalya’da doğum gününü kutlayıp İstanbul'da dev bir şova imza atmıştı. 70 tır, 800 ışık ve dev ses kuleleriyle donatılan sahnede enerjisiyle izleyenleri mest eden JLo, sahnede adeta gençlik dersi vermişti. Sosyal medyada performansı, fiziği ve dansları günlerce konuşuldu. Her ne kadar Justin konserindeki gibi büyük bir skandal yaşanmasa da, JLo konserinde de tuvalet kuyrukları gündem olmuştu.

Bu kez mesele konser sonrası yaşananlar!

Justin Timberlake dünya turnesinde sahne aldığı ülkeleri bayrak emojileriyle sosyal medya hesabında tek tek sıralarken, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 4 ülkeyi es geçti. Bu da haliyle hepimizi üzdü.

Jennifer Lopez'den ise gönülleri fetheden bir hareket geldi.

Lopez, İstFestival'in hazırladığı İstanbul konserine ait özet bir videoyu, bizzat kendi hesabında paylaştı! Belli ki o da Türkiye deneyiminden memnun kalmış. Justin utanır mı, bilemeyiz ama JLo kalbimizi kazandı! ❤️

Buradan izleyebilirsiniz:

Gülistan Başköy
