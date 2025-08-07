Justin Utanır mısın Bilmem: Jennifer Lopez Türkiye'den Ayrılırken İstanbul Konserinden Video Paylaştı

Her biri kendi tarzında yıllardır müzik endüstrisine damga vuran bu iki dev isim, Türkiye'deki hayranları için unutulmaz birer geceye imza attı.

İlk olarak 30 Temmuz’da sahneye çıkan Timberlake, İstanbul’da verdiği konserle adeta müzik şöleni yaşattı. Sahne performansı, enerjisi ve danslarıyla dünya starı unvanını sonuna kadar hak etti. Ancak konserin perde arkası epey sancılıydı. Binlerce lira vererek bilet alan izleyiciler, saatlerce kapıda beklemek zorunda kaldı, bazıları ise içeri dahi giremedi. Organizatör firma, yaşanan kaosun gerekçesini “terör tehdidi” olarak açıklamış, 1000 çevik kuvvet ve terörle mücadele ekibinin görevli olduğunu duyurmuştu. Hatta İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün olası bir saldırıyı önlediği bile öne sürülmüştü. Ancak emniyet kaynakları bu iddiaları yalanladı.