Justin Utanır mısın Bilmem: Jennifer Lopez Türkiye'den Ayrılırken İstanbul Konserinden Video Paylaştı
Dünyaca ünlü yıldızlar bu hafta Türkiye sahnelerinde fırtına gibi esti. 30 Temmuz’da Justin Timberlake, 5 Ağustos’ta ise Jennifer Lopez ülkemizde hayranlarıyla buluştu. Timberlake, konser verdiği ülkeleri paylaşırken Türkiye’yi es geçerek hayranlarını üzmüştü. Jennifer Lopez ise konser sonrası Türkiye’ye özel paylaşımıyla gönülleri fethetti. Justin utanır mı bilemeyiz…
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyanın en çok konuşulan yıldızlarından Justin Timberlake ve Jennifer Lopez, yaz konserleri kapsamında Türkiye’de sahne aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 Ağustos akşamı ise sahne sırası Jennifer Lopez’deydi.
Bu kez mesele konser sonrası yaşananlar!
Jennifer Lopez'den ise gönülleri fetheden bir hareket geldi.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın