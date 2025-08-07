onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güzelliği Tartışılan Miss International 2025 Temsilcimiz Ayşe Sena Şeref'in Çocukluk Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Güzelliği Tartışılan Miss International 2025 Temsilcimiz Ayşe Sena Şeref'in Çocukluk Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.08.2025 - 12:07

Geçtiğimiz yıl Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’e ilişkin tartışmalar daha dinmemişken, bu kez Ayşe Sena Şeref’in bu yıl Türkiye’yi Tokyo’da düzenlenecek Miss International 2025’te temsil etmesine karar verilmesi yeni bir tartışma başlattı. Sosyal medyada yayılan genç yarışmacının fotoğraflarına 'Estetik güzeli' yorumları yağarken, Şeref’in sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. 

Gelin şimdi bir de Sena’nın çocukluğuna göz atalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Miss Turkey 2024 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’i hatırlarsınız…

Miss Turkey 2024 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’i hatırlarsınız…

Yarışmayla birlikte İdil Bilgen haftalarca sosyal medyada gündemden düşmemişti. “Bu mu Türkiye güzeli?” yorumları, Şabaniye benzetmeleri derken Bilgen, deyim yerindeyse linç oklarının hedefi olmuştu. Tartışmalara rağmen Bilgen, Hindistan’da düzenlenen Miss World sahnesinde ülkemizi temsil etmiş; tacı Taylandlı güzel Opal Suchata’ya kaptırarak eli boş dönmüştü. Dereceye bile girememesi sosyal medyada dillere fena düşmüştü.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde uzun uzun bahsetmiştik zaten:

İşte şimdi o yarışmada İdil Bilgen’in rakiplerinden biri olan Ayşe Sena Şeref’in de yeni bir görev üstleneceği açıklandı.

İşte şimdi o yarışmada İdil Bilgen’in rakiplerinden biri olan Ayşe Sena Şeref’in de yeni bir görev üstleneceği açıklandı.

26 yaşındaki Şeref, bu yıl 63’üncüsü Tokyo’da düzenlenecek olan Miss International 2025’te Türkiye’yi temsil edecek. Fakat bu haberin ardından sosyal medyada yine tanıdık bir tartışma baş gösterdi. Her güzellik yarışmasında olduğu gibi, yine estetik mi doğal mı tartışması baş köşeye oturdu.

Ayşe Sena Şeref’in fotoğrafları Twitter ve Instagram’da yayılmaya başlayınca estetik müdahalelerle ilgili yorumlar da ardı ardına geldi. Botokslu deyip güzelliğini yapay bulanlar da oldu, Ebru Polat'a benzeten de.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olan Şeref, eğitim başarısıyla da dikkat çekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olan Şeref, eğitim başarısıyla da dikkat çekiyor.

Güzelliği ise sosyal medyayı ikiye bölmüş durumda. Hal böyle olunca biz de genç yarışmacının sosyal medya hesabını kurcaladık ve doğum gününde paylaştığı çocukluk fotoğraflarına denk geldik. Altına da şu notu düşmüş:

If you saw me today, you would think I am iconic❤️ 🎂

Bize sorarsanız küçükken de tatlıymış!

Bize sorarsanız küçükken de tatlıymış!

Güzellik göreceli tabii, ama siz ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
7
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın