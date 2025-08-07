Güzelliği Tartışılan Miss International 2025 Temsilcimiz Ayşe Sena Şeref'in Çocukluk Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz yıl Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’e ilişkin tartışmalar daha dinmemişken, bu kez Ayşe Sena Şeref’in bu yıl Türkiye’yi Tokyo’da düzenlenecek Miss International 2025’te temsil etmesine karar verilmesi yeni bir tartışma başlattı. Sosyal medyada yayılan genç yarışmacının fotoğraflarına 'Estetik güzeli' yorumları yağarken, Şeref’in sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı.
Gelin şimdi bir de Sena’nın çocukluğuna göz atalım…
Miss Turkey 2024 yarışmasında Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen’i hatırlarsınız…
İşte şimdi o yarışmada İdil Bilgen’in rakiplerinden biri olan Ayşe Sena Şeref’in de yeni bir görev üstleneceği açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi olan Şeref, eğitim başarısıyla da dikkat çekiyor.
Bize sorarsanız küçükken de tatlıymış!
