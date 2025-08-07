Güzelliği Tartışılan Miss International 2025 Temsilcimiz Ayşe Sena Şeref'in Çocukluk Fotoğrafları Ortaya Çıktı

26 yaşındaki Şeref, bu yıl 63’üncüsü Tokyo’da düzenlenecek olan Miss International 2025’te Türkiye’yi temsil edecek. Fakat bu haberin ardından sosyal medyada yine tanıdık bir tartışma baş gösterdi. Her güzellik yarışmasında olduğu gibi, yine estetik mi doğal mı tartışması baş köşeye oturdu.

Ayşe Sena Şeref’in fotoğrafları Twitter ve Instagram’da yayılmaya başlayınca estetik müdahalelerle ilgili yorumlar da ardı ardına geldi. Botokslu deyip güzelliğini yapay bulanlar da oldu, Ebru Polat'a benzeten de.