İlhan İrem'in Ölümünün Ardından Çıkan Miras Krizine Sosyal Medyada Tepki Yağdı: "Ölüyorsun Yine Rahat Yok!"
Usta sanatçı İlhan İrem’in eşi Hansu İrem’e bıraktığı miras vasiyetnamesi sosyal medyada gündem oldu. Sanatçının yeğeni, e-mail ile hazırlanmış vasiyeti geçersiz saydırmak için dava açtı ve kazandı. Vasiyet krizi sonrası sosyal medyada “Ölüyorsun yine rahat yok” yorumları yağdı.
İşte herkesin konuştuğu o detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan İlhan İrem, sadece şarkılarıyla değil, ardından bıraktığı vasiyet savaşıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asıl bomba ise yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır’dan geldi.
Ancak bu karar son durak olmadı.
İşte gelen yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın