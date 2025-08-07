İlhan İrem'in Ölümünün Ardından Çıkan Miras Krizine Sosyal Medyada Tepki Yağdı: "Ölüyorsun Yine Rahat Yok!"

Eşi Hansu İrem, mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı. Süreç hala devam ederken, sosyal medya ise adeta yangın yerine döndü. Bazı kullanıcılar, “Biri öldüğünde zaten yasal olarak malvarlığı eşine kalmıyor mu? Vasiyete ne gerek var?” diyerek şaşkınlıklarını dile getirirken, kimileri de “Adam mirasını doğal olarak eşine bırakmış ama toksik aile bireyleri hemen akbaba gibi üşüşmüşler.” yorumunu yaptı.