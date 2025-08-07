onedio
İlhan İrem'in Ölümünün Ardından Çıkan Miras Krizine Sosyal Medyada Tepki Yağdı: "Ölüyorsun Yine Rahat Yok!"

İlhan İrem'in Ölümünün Ardından Çıkan Miras Krizine Sosyal Medyada Tepki Yağdı: "Ölüyorsun Yine Rahat Yok!"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.08.2025 - 13:21

Usta sanatçı İlhan İrem’in eşi Hansu İrem’e bıraktığı miras vasiyetnamesi sosyal medyada gündem oldu. Sanatçının yeğeni, e-mail ile hazırlanmış vasiyeti geçersiz saydırmak için dava açtı ve kazandı. Vasiyet krizi sonrası sosyal medyada “Ölüyorsun yine rahat yok” yorumları yağdı. 

İşte herkesin konuştuğu o detaylar…

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan İlhan İrem, sadece şarkılarıyla değil, ardından bıraktığı vasiyet savaşıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan İlhan İrem, sadece şarkılarıyla değil, ardından bıraktığı vasiyet savaşıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

1970’li yıllarda sahneye adım atan ve “Anlasana”, “Hoşgeldin” gibi ikonik eserlerle hafızalara kazınan İrem,kendine özgü bir sanatçı kimliği oluşturmuştu. Ne yazık ki 28 Temmuz 2022’de, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sevenleri yasa boğulurken, arkasında bıraktığı miras ise uzun süredir tartışma konusu.

İlhan İrem’in, tüm mal varlığını hayat arkadaşı Hansu İrem’e bıraktığı ortaya çıkınca gözler ailesine çevrildi. Ancak sanatçının ağabeyi Erkan Aldatmaz mirası reddetti.

Asıl bomba ise yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır'dan geldi.

Asıl bomba ise yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır’dan geldi.

Gökçadır, amcasının vasiyetini e-mail yoluyla hazırladığını öne sürerek, bunun geçersiz olduğunu iddia edip iptali için dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, e-posta ile gönderilen belgelerin vasiyetname hükmü taşımadığına karar vererek Gökçadır’ın talebini kabul etti. Böylece İlhan İrem’in 2019 ve 2020 yıllarında hazırladığı belirtilen vasiyetname mahkeme kararıyla iptal edildi.

Ancak bu karar son durak olmadı.

Ancak bu karar son durak olmadı.

Eşi Hansu İrem, mahkeme kararına itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı. Süreç hala devam ederken, sosyal medya ise adeta yangın yerine döndü. Bazı kullanıcılar, “Biri öldüğünde zaten yasal olarak malvarlığı eşine kalmıyor mu? Vasiyete ne gerek var?” diyerek şaşkınlıklarını dile getirirken, kimileri de “Adam mirasını doğal olarak eşine bırakmış ama toksik aile bireyleri hemen akbaba gibi üşüşmüşler.” yorumunu yaptı.

İşte gelen yorumlar:

İşte gelen yorumlar:
