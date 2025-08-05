Defne Samyeli'den Türkiye’nin Gündemini Sarsan Sahte Diploma Skandalına Tepki!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, son yılların en büyük belgede sahtecilik operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Öyle ki, bu çete yalnızca sahte diploma düzenlemekle kalmamış; kimlik, ehliyet, not dökümü gibi pek çok kritik belgeyi de parayla üretmiş. Sistemlere doğrudan sızarak sahte mezuniyetler yaratmışlar!

Soruşturma kapsamında şu ana kadar yaklaşık 400 kişinin bu sahte belgelerle resmi kurumlara başvurduğu ortaya çıktı. Üstelik aralarında doçent, profesör, öğretmen ve inşaat mühendisi gibi unvan sahibi kişilerin de bulunması işin vahametini daha da büyütüyor. Sahte diplomalıların bazıları kamuda görev almış, bazıları ise akademik kariyer yapmış.