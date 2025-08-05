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Defne Samyeli'den Türkiye’nin Gündemini Sarsan Sahte Diploma Skandalına Tepki!

Defne Samyeli'den Türkiye’nin Gündemini Sarsan Sahte Diploma Skandalına Tepki!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.08.2025 - 16:51

Türkiye, son yılların en büyük skandalıyla çalkalanıyor: Sahte diploma çetesi ortaya çıktı! Aralarında doçentler, profesörler ve mühendislerin de bulunduğu yaklaşık 400 kişi sahte belgelerle mezun olmuş gibi gösterildi. Soruşturma derinleştikçe dehşet verici detaylar gün yüzüne çıkıyor. Gazeteci Murat Ağırel'in iddianameyi yayınladığı paylaşıma oyuncu Defne Samyeli sert tepkiler verdi.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşuyor!

Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşuyor!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, son yılların en büyük belgede sahtecilik operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Öyle ki, bu çete yalnızca sahte diploma düzenlemekle kalmamış; kimlik, ehliyet, not dökümü gibi pek çok kritik belgeyi de parayla üretmiş. Sistemlere doğrudan sızarak sahte mezuniyetler yaratmışlar!

Soruşturma kapsamında şu ana kadar yaklaşık 400 kişinin bu sahte belgelerle resmi kurumlara başvurduğu ortaya çıktı. Üstelik aralarında doçent, profesör, öğretmen ve inşaat mühendisi gibi unvan sahibi kişilerin de bulunması işin vahametini daha da büyütüyor. Sahte diplomalıların bazıları kamuda görev almış, bazıları ise akademik kariyer yapmış.

Gazeteci Murat Ağırel de skandalın peşini bırakmayan isimlerden biri. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÖSYM sistemine girilerek puan yükseltildiğini, bunun da iddianamede açık açık yer aldığını söyledi.

Toplumsal olaylara sessiz kalmayan Defne Samyeli de bu paylaşımı alıntılayarak sert bir çıkış yaptı.

Toplumsal olaylara sessiz kalmayan Defne Samyeli de bu paylaşımı alıntılayarak sert bir çıkış yaptı.
twitter.com

“Sonra da huzur sonra da barış diyorlar. Diplomadan ehliyete her şeyin satın alınabildiği, insanların hakkına bir türlü kavuşamadığı bir ülkede neyin huzuru, neyin adaleti?” diyerek yaşananlara isyan etti. Ünlü isim, “Daha ne kadar dehşetle izleyeceğimiz skandallar ortaya çıkacak?” diyerek hesap sordu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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