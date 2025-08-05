Defne Samyeli'den Türkiye’nin Gündemini Sarsan Sahte Diploma Skandalına Tepki!
Türkiye, son yılların en büyük skandalıyla çalkalanıyor: Sahte diploma çetesi ortaya çıktı! Aralarında doçentler, profesörler ve mühendislerin de bulunduğu yaklaşık 400 kişi sahte belgelerle mezun olmuş gibi gösterildi. Soruşturma derinleştikçe dehşet verici detaylar gün yüzüne çıkıyor. Gazeteci Murat Ağırel'in iddianameyi yayınladığı paylaşıma oyuncu Defne Samyeli sert tepkiler verdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Türkiye günlerdir sahte diploma skandalını konuşuyor!
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Gazeteci Murat Ağırel de skandalın peşini bırakmayan isimlerden biri. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÖSYM sistemine girilerek puan yükseltildiğini, bunun da iddianamede açık açık yer aldığını söyledi.
Toplumsal olaylara sessiz kalmayan Defne Samyeli de bu paylaşımı alıntılayarak sert bir çıkış yaptı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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