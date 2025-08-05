Aykut Elmas Sahte Diploma Skandalını "Sana Ne Lazım Fakültesi" Videosuyla Tiye Aldı!

Türkiye’nin gündeminde bir süredir sahte diploma skandalı var! Sahte diplomalarla makam sahibi olanlardan tutun da Türkçe bilmeden üniversite bitirdiğini iddia edenlere kadar yok yok! Herkesin ağzını açık bırakan bu olayda Aykut Elmas da sessiz kalmadı. Mizahıyla tanınan fenomen, “Sana Ne Lazım Fakültesi” isimli içerikle gündemdeki sahte diploma skandalını tiye aldı.
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Türkiye birkaç gündür sahte diplomaları, imzalı belgeleri konuşuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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