onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aykut Elmas Sahte Diploma Skandalını "Sana Ne Lazım Fakültesi" Videosuyla Tiye Aldı!

Aykut Elmas Sahte Diploma Skandalını "Sana Ne Lazım Fakültesi" Videosuyla Tiye Aldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.08.2025 - 14:54

İçerik Devam Ediyor

Türkiye’nin gündeminde bir süredir sahte diploma skandalı var! Sahte diplomalarla makam sahibi olanlardan tutun da Türkçe bilmeden üniversite bitirdiğini iddia edenlere kadar yok yok! Herkesin ağzını açık bırakan bu olayda Aykut Elmas da sessiz kalmadı. Mizahıyla tanınan fenomen, “Sana Ne Lazım Fakültesi” isimli içerikle gündemdeki sahte diploma skandalını tiye aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buyrun buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye birkaç gündür sahte diplomaları, imzalı belgeleri konuşuyor.

Türkiye birkaç gündür sahte diplomaları, imzalı belgeleri konuşuyor.

Ortaya çıkan skandal, sadece birkaç kişinin değil; sistemin ta kendisinin sorgulanmasına sebep oldu. İlk olarak bir şikayet platformunda ortaya çıkan olay bir anda çığ gibi büyüdü. Meğer bu sahte belgelerle pek çok kişi psikolog, akademisyen, hatta yönetici pozisyonlarına bile gelmiş!

İşin içine girince tablo daha da karardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iki ayrı operasyon düzenlendiğini, 197 kişinin gözaltına alındığını, 37 kişinin tutuklandığını ve 57 sahte üniversite diploması, 108 sahte ehliyet, 4 sahte lise diplomasının ele geçirildiğini duyurdu. E haliyle sosyal medya da boş durmadı! Goygoyun kitabını yazan isimlerden Aykut Elmas da sahte diploma furyasını tiye aldı. “Sana Ne Lazım Fakültesi” başlıklı içeriğinde, ülkede diplomaların artık ne kadar “ulaşılabilir” olduğunu ironik bir dille ele aldı. Sosyal medyada hızla yayılan bu içerik, “Ağlanacak halimize gülelim bari” dedirten türden.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın