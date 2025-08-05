Aykut Elmas Sahte Diploma Skandalını "Sana Ne Lazım Fakültesi" Videosuyla Tiye Aldı!

Ortaya çıkan skandal, sadece birkaç kişinin değil; sistemin ta kendisinin sorgulanmasına sebep oldu. İlk olarak bir şikayet platformunda ortaya çıkan olay bir anda çığ gibi büyüdü. Meğer bu sahte belgelerle pek çok kişi psikolog, akademisyen, hatta yönetici pozisyonlarına bile gelmiş!

İşin içine girince tablo daha da karardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iki ayrı operasyon düzenlendiğini, 197 kişinin gözaltına alındığını, 37 kişinin tutuklandığını ve 57 sahte üniversite diploması, 108 sahte ehliyet, 4 sahte lise diplomasının ele geçirildiğini duyurdu. E haliyle sosyal medya da boş durmadı! Goygoyun kitabını yazan isimlerden Aykut Elmas da sahte diploma furyasını tiye aldı. “Sana Ne Lazım Fakültesi” başlıklı içeriğinde, ülkede diplomaların artık ne kadar “ulaşılabilir” olduğunu ironik bir dille ele aldı. Sosyal medyada hızla yayılan bu içerik, “Ağlanacak halimize gülelim bari” dedirten türden.