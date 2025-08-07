Eşini Nez'le Aldattığı İddia Edilmişti: Sinem Ayyıldız'la Barıştıkları Öne Sürülen Onur Atilla'dan Açıklama!

Tiyatro sahnesinden televizyona, birçok farklı yapımda boy gösteren başarılı oyuncu, aynı zamanda sunuculuk yönüyle de tanınıyor.

Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Ancak 10 yıl süren birliktelik, 10 Haziran 2024’te sona erdi. Oyuncu, boşanmayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

“2014’te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum.”