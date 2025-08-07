onedio
Eşini Nez'le Aldattığı İddia Edilmişti: Sinem Ayyıldız'la Barıştıkları Öne Sürülen Onur Atilla'dan Açıklama!

Eşini Nez'le Aldattığı İddia Edilmişti: Sinem Ayyıldız'la Barıştıkları Öne Sürülen Onur Atilla'dan Açıklama!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.08.2025 - 14:20

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 10 yıl süren evliliğini geçen sene Haziran ayında noktalamıştı. Boşanmanın hemen ardından şarkıcı Nez ile yaşadığı kısa süreli aşkla gündeme gelen oyuncu hakkında 'İhanet' iddiaları da ortaya atılmıştı. Olaylar tam yatıştı derken geçtiğimiz günlerde eski eşi Sinem Ayyıldız ile barıştıkları ve çocuklarıyla Bodrum'da tatil yaptıkları iddiası sosyal medyada yankı uyandırdı. Rüştü Onur Atilla'dan iddiaları yalanlayan net bir açıklama geldi. 

İşte detaylar…

Show TV'nin ekran klasiği haline gelen komedi programı Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Show TV’nin ekran klasiği haline gelen komedi programı Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Tiyatro sahnesinden televizyona, birçok farklı yapımda boy gösteren başarılı oyuncu, aynı zamanda sunuculuk yönüyle de tanınıyor.

Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olmuştu. Ancak 10 yıl süren birliktelik, 10 Haziran 2024’te sona erdi. Oyuncu, boşanmayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

“2014’te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum.”

Boşanma sonrası çok vakit geçmeden, Atilla'nın ünlü şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

Boşanma sonrası çok vakit geçmeden, Atilla’nın ünlü şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.

İlişkilerini sosyal medyada da açıkça sergileyen ikili, birlikte tatile gitmiş, el ele pozlar paylaşmıştı. Ancak bu ani ilişki, “ihanet” söylentilerini de beraberinde getirmişti.

Nez, bu dedikodulara oldukça sert tepki göstermişti:

“İhanet olsa bu kadar rahat yaşar mıyım? Benim bu ilişkiyi bitirdiğimi kim iddia ediyorsa ispatlamak zorunda. Gerekirse mobese kameraları, yazışma, her neyse hepsine varım. Alnım ak, başım dik! Beni günah keçisi ilan ederlerse suskunluğumu bozarım.”

Ayrıca, aşkın reklam amacı taşıdığı yönündeki yorumlara da isyan etmişti.

Eski eşi Sinem Ayyıldız ise boşanmayı istemediğini ve evliliği kurtarmak için elinden geleni yaptığını açıklamıştı.

Eski eşi Sinem Ayyıldız ise boşanmayı istemediğini ve evliliği kurtarmak için elinden geleni yaptığını açıklamıştı.

“Her şey 5 ay içinde oldu. Benim adıma herkes konuşuyor. Karşı taraf da hak ettiği muameleyi görüyor.” diyerek sürece dair çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Bir süre sonra Nez, sosyal medya hesabından “Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık.” diyerek Rüştü Onur Atilla ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerdeyse sosyal medyada yeni bir iddia gündeme geldi: Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız'ın Bodrum'da çocuklarıyla tatil yaptığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerdeyse sosyal medyada yeni bir iddia gündeme geldi: Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız’ın Bodrum’da çocuklarıyla tatil yaptığı öne sürüldü.

Haliyle “barıştılar mı?” sorusu da ortalığı karıştırdı. Ancak bu söylentiler, Rüştü Onur Atilla tarafından bizzat yalanlandı. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bazı mecralarda yer alan eski eşim ve çocuklarımın annesi Sinem Ayyıldız ile barıştığımıza dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsızdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum.”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
