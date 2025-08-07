Eşini Nez'le Aldattığı İddia Edilmişti: Sinem Ayyıldız'la Barıştıkları Öne Sürülen Onur Atilla'dan Açıklama!
Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncularından Rüştü Onur Atilla, 10 yıl süren evliliğini geçen sene Haziran ayında noktalamıştı. Boşanmanın hemen ardından şarkıcı Nez ile yaşadığı kısa süreli aşkla gündeme gelen oyuncu hakkında 'İhanet' iddiaları da ortaya atılmıştı. Olaylar tam yatıştı derken geçtiğimiz günlerde eski eşi Sinem Ayyıldız ile barıştıkları ve çocuklarıyla Bodrum’da tatil yaptıkları iddiası sosyal medyada yankı uyandırdı. Rüştü Onur Atilla’dan iddiaları yalanlayan net bir açıklama geldi.
İşte detaylar…
Show TV’nin ekran klasiği haline gelen komedi programı Güldür Güldür Show ile adını geniş kitlelere duyuran Rüştü Onur Atilla, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Boşanma sonrası çok vakit geçmeden, Atilla’nın ünlü şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı.
Eski eşi Sinem Ayyıldız ise boşanmayı istemediğini ve evliliği kurtarmak için elinden geleni yaptığını açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerdeyse sosyal medyada yeni bir iddia gündeme geldi: Atilla ile eski eşi Sinem Ayyıldız’ın Bodrum’da çocuklarıyla tatil yaptığı öne sürüldü.
