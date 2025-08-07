onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Vize Şoku: Serenay Sarıkaya Fransa'ya Yalnız Gitti, Mert Demir Havalimanında Bir Başına Kaldı!

Vize Şoku: Serenay Sarıkaya Fransa'ya Yalnız Gitti, Mert Demir Havalimanında Bir Başına Kaldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.08.2025 - 17:53

Her fırsatta yurt dışına kaçamak yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, bu kez Fransa’da romantik bir tatil planladı. Ancak işler bekledikleri gibi gitmedi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Mert Demir'in vize sorunu yaşadığı ve uçağa binemediği iddia edildi. Serenay Sarıkaya ise biricik sevgilisini ardında bırakıp Nice’e tek başına uçmak zorunda kaldı. 

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/mert...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının yükselen yıldızı Mert Demir’in aşkını artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının yükselen yıldızı Mert Demir’in aşkını artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz.

İkilinin arasındaki aşk dedikoduları ilk olarak 2023 yılında ortaya atılmıştı ancak çiftten net bir açıklama hiçbir zaman gelmemişti. Daha sonra birlikte görüntülenmeye başlayınca iddialar git gide alevlenmişti.

İlişkilerini itiraf ettikten sonra ise ikiliyi sürekli yan yana görür olmuştuk. Hatta Sarıkaya, sevgilisini konserlerinde de yalnız bırakmamış, en önden şarkılarına eşlik ederek ve dans ederek izlemişti. Tabii ki böylesine göz önünde bir aşk, beraberinde bazı iddiaları da getirmişti. Haklarında sık sık ayrılık iddiaları dolaşmaya başlamıştı. Ancak her iki taraf da bu iddiaları ne yalanlamıştı ne de doğrulamıştı. Magazincileri arafta bırakmayı tercih eden çift son zamanlarda da birlikte görüntülenmeyince 'Kesin ayrıldıklar bu kez' yorumlarına neden olmuştu.

Ancak geçtiğimiz haftalarda Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın 33. yaş gününe özel romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yerle bir etmişti.

Ancak geçtiğimiz haftalarda Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın 33. yaş gününe özel romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yerle bir etmişti.

Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle olan karelerini paylaşarak, “İyi ki doğdun fıstığım, tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz.” notunu düşmüştü. Bu paylaşımına epey beğeni ve yorum gelmişti. sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Takip edenler bilir, son aylarda genellikle yurt dışında vakit geçiren çift, sadece işler için İstanbul’a dönüyor.

Takip edenler bilir, son aylarda genellikle yurt dışında vakit geçiren çift, sadece işler için İstanbul’a dönüyor.

Bu defa ise yönlerini Fransa’nın gözde şehirlerinden Nice’e çevirdiler. Ancak romantik tatil başlamadan önce tatsız bir sürprizle karşılaştılar. Patronlar Dünyası'nda yer alan iddiaya göre; Mert Demir, vize sorunları nedeniyle uçağa binemedi. Serenay ise biricik aşkını havalimanıda bırakıp Nice’e yalnız uçmak zorunda kaldı.

Neyse ki bu ayrılık kısa sürecek gibi. Mert Demir’in vize sorununu çözdükten sonra biricik aşkının yanına Fransa’ya gideceği öğrenildi. Gözler şimdi Nice’te yaşanacak romantik karelerde. Bakalım bir paylaşım görecek miyiz? 🤗

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın