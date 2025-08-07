Vize Şoku: Serenay Sarıkaya Fransa'ya Yalnız Gitti, Mert Demir Havalimanında Bir Başına Kaldı!
Her fırsatta yurt dışına kaçamak yapan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, bu kez Fransa’da romantik bir tatil planladı. Ancak işler bekledikleri gibi gitmedi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Mert Demir'in vize sorunu yaşadığı ve uçağa binemediği iddia edildi. Serenay Sarıkaya ise biricik sevgilisini ardında bırakıp Nice’e tek başına uçmak zorunda kaldı.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının yükselen yıldızı Mert Demir’in aşkını artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz.
Ancak geçtiğimiz haftalarda Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın 33. yaş gününe özel romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yerle bir etmişti.
Takip edenler bilir, son aylarda genellikle yurt dışında vakit geçiren çift, sadece işler için İstanbul’a dönüyor.
