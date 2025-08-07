Vize Şoku: Serenay Sarıkaya Fransa'ya Yalnız Gitti, Mert Demir Havalimanında Bir Başına Kaldı!

Bu defa ise yönlerini Fransa’nın gözde şehirlerinden Nice’e çevirdiler. Ancak romantik tatil başlamadan önce tatsız bir sürprizle karşılaştılar. Patronlar Dünyası'nda yer alan iddiaya göre; Mert Demir, vize sorunları nedeniyle uçağa binemedi. Serenay ise biricik aşkını havalimanıda bırakıp Nice’e yalnız uçmak zorunda kaldı.

Neyse ki bu ayrılık kısa sürecek gibi. Mert Demir’in vize sorununu çözdükten sonra biricik aşkının yanına Fransa’ya gideceği öğrenildi. Gözler şimdi Nice’te yaşanacak romantik karelerde. Bakalım bir paylaşım görecek miyiz? 🤗